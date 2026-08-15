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Nelson Velásquez rompe el silencio sobre polémica en la cárcel de Itagüí - CaracolTV

El cantante de vallenato habló por primera vez, en ‘La Red’, sobre la controversia que lo rodea tras su sonada presentación en la cárcel La Paz, de Itagüí, realizada el pasado 8 de abril.

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Nelson Velásquez rompe el silencio sobre polémica en la cárcel de Itagüí

El cantante de vallenato habló por primera vez, en ‘La Red’, sobre la controversia que lo rodea tras su sonada presentación en la cárcel La Paz, de Itagüí, realizada el pasado 8 de abril.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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