Nelson Velásquez rompe el silencio sobre polémica en la cárcel de Itagüí

En un encuentro exclusivo en la ciudad de Medellín, el reportero Johncito Preguntón, de ‘La Red’, de Caracol TV, abordó al artista de música vallenata para conocer su versión de los hechos y aclarar los temas que han dado de qué hablar en la opinión pública.

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¿Qué dijo Nelson Velásquez sobre su presentación en la cárcel de Itagüí?

Ante las cámaras de La Red, el intérprete de 'Por que querer Olvidarte' decidió hacerles frente a las críticas y explicar lo sucedido en el centro penitenciario tras meses de especulaciones sobre su ‘show’ del pasado 8 de abril.

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“Nosotros trabajamos como cualquier equipo de trabajo. Confiamos en la buena fe de las personas que nos contratan. Simplemente hicimos nuestra presentación en un sitio donde nos contrataron y ya”, mencionó el artista vallenato e interprete de temas como 'Nunca Niegues que te amo' y 'Manos de tijera'.

¿Cómo va el lío contractual de Nelson Velásquez en Ecuador?

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Además del espectáculo en la cárcel, Johncito Preguntón le indagó sobre otro problema legal que salpica su carrera internacional: el lío contractual que mantiene con un empresario de conciertos en Ecuador , tema que La Red ya había revelado previamente el pasado 26 de julio.

"Nosotros como marca Nelson Velásquez no estamos involucrados en ningún proceso judicial o por el estilo hasta donde tengo entendido; además, ese tipo de procesos se encargan los abogados”, señaló el exintegrante de 'Los Inquietos del vallenato'.

Velásquez aprovechó la entrevista en la capital antioqueña para dar la cara, responder a los señalamientos del empresario ecuatoriano y dejar clara su posición frente a este conflicto laboral.

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