La millonada que le ofrecieron al Pibe Valderrama para cortarse el cabello: fue en dólares

Ya inició el evento deportivo más importante de 2026 en materia futbolística: la Copa Mundial, que reúne a 48 selecciones y se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Como suele ocurrir durante esta época, salen a la luz anécdotas y declaraciones relacionadas con el torneo que llaman la atención de los aficionados.

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Esta vez, quien sorprendió fue Carlos 'El Pibe' Valderrama, uno de los exfutbolistas colombianos más recordados y respetados de su generación. El samario fue invitado al pódcast Entre Goles de Fútbol de Primera con Andrés Cantor, donde reveló una historia que no había contado públicamente.

Cuánto dinero le ofrecieron al Pibe Valderrama por cortarse el cabello

El ahora comentarista deportivo recordó que, antes del Mundial de 1994, recibió una oferta para cambiar uno de los rasgos que lo convirtió en un ícono dentro y fuera de las canchas: su característico cabello de crespos rubios.





Según relató, le ofrecieron “dos barras” para cortárselo. Ante la curiosidad del periodista, aclaró que se refería a dólares, es decir: dos millones de dólares.

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El exjugador explicó que la propuesta llegó poco antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Entonces, Andrés Cantor le preguntó si había rechazado la oferta para negociar una cifra más alta.

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La respuesta de Valderrama fue clara: “No, ni por cinco, fue una marca que me lo ofreció". Posteriormente, profundizó en las razones que lo llevaron a rechazar el dinero y aseguró que su imagen siempre ha sido una decisión personal.

“Dos barras en el 94 para que me quitara el pelo. Mi vida la decido yo. Siempre fue así, yo respondo por mi historia. Y mi pelo es historia mía. El pelo creció porque yo me lo dejé crecer contra viento y marea. Tiene otro color y otra pinta, pero está ahí”.

Con estas palabras, el exfutbolista dejó claro que, ni por todo el dinero del mundo, nunca estuvo dispuesto a renunciar a una de las características que lo convirtió en una de las figuras más reconocibles del fútbol colombiano y mundial.

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Quién es el yerno de 'El Pibe' Valderrama

Daniel Moreno es un futbolista profesional. En redes sociales no solo comparte contenido relacionado con su faceta deportiva, sino también su vida personal, por lo que con frecuencia presume a su pareja y a su bebé Milán Moreno, fruto de su amor con Steffi Valderrama.