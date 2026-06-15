Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Al Pibe Valderrama le ofrecieron una millonada por cortarse su cabello: cuánto fue y por qué rechazó

El legendario jugador de la Selección Colombia reveló durante una entrevista que, antes del Mundial de 1994, le ofrecieron una millonaria suma de dinero para dejar atrás sus icónicos crespos rubios. ¿Qué respondió?

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

La millonada que le ofrecieron al Pibe Valderrama para cortarse el cabello: fue en dólares

El legendario jugador de la Selección Colombia reveló durante una entrevista que, antes del Mundial de 1994, le ofrecieron una millonaria suma de dinero para dejar atrás sus icónicos crespos rubios. ¿Qué respondió?

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de jun, 2026
Comparta en:
La millonada que le ofrecieron al Pibe Valderrama para cortarse el cabello
La millonada que le ofrecieron al Pibe Valderrama para cortarse el cabello
Foto: Caracol Televisión e Instagram