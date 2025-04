'El Tino' Asprilla fue víctima de alarmante atraco en Bogotá y advirtió a sus conocidos

'El Tino' Asprilla preocupó a sus seguidores al dar a conocer que fue víctima de un atraco y al alamar a sus conocidos sobre estafas usando su nombre. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 15 de abril; según explicó, un sujeto a bordo de una motocicleta le quitó su celular.

"Está apagado, pero la sim card la sacaron y ahí están tomando los números de las personas que yo tenía en mis contactos y les están pidiendo plata", mencionó en medio de un video publicado en su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, que rápidamente se volvió noticia en Internet.

Estafas a nombre de 'El Tino' Aprilla

Además, reveló que algunas personas cercanas a su círculo como Víctor Osorio, más conocido como Caremonja, y una doctora amiga ya fueron víctimas, pues se comunicaron con ellos para solicitarles dinero. El deportista expuso la cuenta en la que están solicitando las consignaciones: Cuenta de ahorros del Banco Colpatria No. 4682050116, a nombre de Víctor Manuel Romero Zapata.

'El Tino' aprovechó el espacio para asegurar que no está solicitando dinero ni ningún tipo de ayuda económica y solicitó la colaboración de sus seguidores para difundir la información y que de esta manera no se vean comprometidas más personas dentro del hecho.

"No le he pedido plata a nadie, no me manden plata que yo no necesito, en ningún momento les he pedido. Eso es un robo (...) Muchas personas ya están consignando (...) Eliminen ese número que lo están usando de otro teléfono", dijo en medio de la plataforma digital.

La entidad, por su parte, emitió un comunicado en el que le piden al exparticipante del Desafío poner el caso a disposición de las autoridades para poder darle seguimiento al caso.

Finalmente, 'El Tino' se comprometió con dar con el paradero de las personas implicadas en el hecho delincuencial: "Den por seguro que lo voy a encontrar y voy a encontrar a las personas", puntualizó.

Los fanáticos se solidarizaron con la causa y replicaron el hecho por diferentes plataformas. A pesar del susto que se llevó, 'El Tino' no registró ninguna lesión en su cuerpo.