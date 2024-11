El 'Tino' Asprilla presumió foto con Iron Maiden: ¿Cantará con la banda?

El exfutbolista Faustino Asprilla, más conocido como el 'Tino' y una de las máximas leyendas de la Selección Colombia, encendió las redes sociales al compartir un recuerdo muy especial de sus años de gloria cuando la icónica banda Iron Maiden lo invitó para hacer parte de una fotografía de librillo de su álbum ‘Virtual IX’ de 1998.

En su cuenta de Instagram y ante sus más de 900 mil seguidores, el deportista presumió este momento, describiendo lo honrado que se sintió y aprovechando que los músicos se presentarán en la capital del país este 24 de noviembre: “El fútbol te deja amigos tan rockstar como los fenómenos de Iron Maiden. Bienvenidos, parceros, nos vemos este domingo en tarima, pero les advierto que solo canto salsa”.

Mira también: El ‘Tino’ asume la derrota en el Desafío: Afirma que Darlyn y Sensei estaban desesperados Luego de ver la Gra

Cabe recordar que para esta fotografía también invitaron a otros futbolistas como Stuart Pearce, Paul Gascoigne, Ian Wright, Patrick Vieira y Marc Overmars. Además, se dice que para esta foto le dieron 5.000 libras esterlinas por posar luciendo uniformes especialmente diseñados para la ocasión, como si se tratara del equipo de fútbol de Iron Maiden.

Por otra parte, se difundió la información de que en una entrevista con un integrante de Tr3s de Corazón, Asprilla confesó que en realidad no conocía a la banda y no escuchaba rock o heavy metal; así que su único referente en la música en inglés eran Los Beatles.

Publicidad

El mensaje del que fue Director Técnico en el Desafío 2024 no solo desató una ola de reacciones entre los fanáticos del fútbol y el rock, sino que también generó especulación sobre lo que podría ser un encuentro inolvidable si el ‘Tino’ subiera al escenario con los integrantes de la agrupación británica de heavy metal.

Iron Maiden regresa a Colombia

Precedida de una fecha sold out en el Foro del Sol de Ciudad de México, Colombia será una de las paradas de este nuevo tour, Iron Maiden aterrizará en nuestro país el próximo 24 de noviembre para cumplir una anhelada cita con sus fans colombianos en el Estadio Nemesio Camacho el Campín.

Te puede interesar: Iron Maiden confirma su paso por Colombia con su gira 'The future past tour'

Publicidad

Se cumplen 15 años desde la primera vez que la banda se presentó en nuestro país con su 'Somewhere Back In Time Tour', conquistando a casi 20 mil personas en el Parque Simón Bolívar. Su regreso a Colombia se da luego del 'The Final Frontier World Tour' en 2011, al que asistieron más de 40 mil fanáticos.