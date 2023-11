Iron Maiden confirma su paso por Colombia con su gira 'The future past tour'

Precedida de una fecha sold out en el Foro del Sol de Ciudad de México, Colombia será una de las paradas de este nuevo tour, Iron Maiden aterrizará en nuestro país el próximo 24 de noviembre para cumplir una anhelada cita con sus fans colombianos en el Estadio Nemesio Camacho el Campín.

Este año se cumplen 15 años desde la primera vez que la banda se presentó en nuestro país con su 'Somewhere Back In Time Tour', conquistando a casi 20 mil personas en el Parque Simón Bolívar. Su regreso a Colombia se da luego del 'The Final Frontier World Tour' en 2011, al que asistieron más de 40 mil personas.

Steve Harris, bajista de la agrupación dice: “Estamos emocionados de regresar a ver a nuestros increíbles fans en Colombia y México. No hemos ido a Colombia en un buen rato, pero las veces que hemos ido ha sido realmente memorable y estamos muy complacidos de regresar. En el Foro Sol de la Ciudad de México el último tour fue realmente increíble por los fans. En este tour estaremos tocando nuevas canciones de 'Senjutsu' y 'Somewhere In Time', que muchos de nuestros fans de Latinoamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes. Entonces será una gran experiencia.”

'The future past tour', incluye canciones de los últimos dos discos de La Doncella de Hierro, 'Sejutsu' y 'Somewhere In Time', además de las canciones favoritas de los fans. Más 750 mil fans y más de 30 shows sold out en Europa en 2023. La banda también se presentó en Canadá y tuvo una gran aparición en el Festival Power Trop de California en octubre. Es una de las producciones más espectaculares de escenario en toda la carrera de la banda, ha recibido múltiples elogios en cada ciudad y país que ha visitado.

Rod Smallwood, manager de la agrupación, comenta: “es uno de los más emocionantes y retadores tours que hemos hecho y presentarlo con nuevas canciones de la banda y que no han tocado en muchos años, con un mix de las favoritas de los fans, ha sido una gran experiencia para los seguidores y para la banda este año. La energía ha sido increíble y no podemos esperar para llevar este espectacular e innovador show para nuestros increíbles fans en México y Colombia. Con más de 100 mil boletas vendidas en el Estadio Nacional de Chile, esto solo aumentará lo que será el tour más memorable en México y Sudamérica.”

La preventa exclusiva para tarjetahabientes de los Bancos Aval y dale! será válida desde el 4 de diciembre de 2023 a las 9:00 a.m. hasta el 5 de diciembre de 2023 a las 11:59 p.m., o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.

Preventa exclusiva para compras con Tarjetas Débito y Crédito de los Bancos AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular, tarjeta débito dale!, en la página web en las diferentes localidades.

“Desde #ExperienciasAval nos entusiasma confirmar que seguimos con una vibrante agenda de conciertos, anunciando esta vez el show de la icónica banda británica Iron Maiden en el país. Gracias al trabajo articulado con los promotores tenemos preventa exclusiva para que nuestros clientes puedan cumplir una anhelada cita con sus fans colombianos”, aseguró María Fernanda Sánchez, gerente de mercadeo & ESG de Grupo Aval.