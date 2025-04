Presentador de La Red fue estafado en plena Semana Santa: esta es la millonada que perdió

El presentador de la sección Tu Moda Sí Incomoda preocupó a sus seguidores al informar que fue víctima de la delincuencia en plena Semana Santa debido a que perdió una suma de dinero luego de que fuera contactado supuestamente por un amigo que necesitaba ayuda.

Según explicó, el hecho tuvo lugar el pasado miércoles 16 de abril. Inicialmente, Carlos, su amigo que vive entre Bogotá y Miami, se comunicó con él por otro número de teléfono, argumentando que había cambiado de celular y preguntándole si iba a estar en Colombia durante el fin de semana. Luego, le pidió ayuda con unos trámites para hacer unos envíos importantes y necesitaba un conductor.

Según informó iba a viajar, pero antes debía enviar por correo unos artículos. Cuando el pedido ya estaba en Rionegro, de acuerdo con lo que le indicaron, se presentó un problema con el dinero de los impuestos, lo que significaba que iban a retener el pedido hasta el lunes 21 de abril, por lo que el conductor del programa decidió interferir.

"Lo que envió, lo habían avaluado en 25 millones y que en realidad valía 37, entonces que había que hacer un pago del 10% de eso como impuesto. Nada, yo le dije a él que le mandara esa plata. Carlos le manda supuestamente la plata, pero que llegaba esta tarde", explicó.

Ante la eventualidad, Giraldo accedió a prestarle el monto y consignar así la suma de 3 millones 759 mil pesos teniendo en cuenta que le habían enviado la certificación de la DIAN y los documentos aparentemente en orden bajo el nombre de "Edinson Eduardo Maldonado Ríos". Esto con el fin de que le liberaran la carga a su conocido.

"Me llama el conductor y me dice 'don Juan, esto se está poniendo maluco porque cómo le parece que su amigo mandó 60 mil dólares en esa carga' y ahí dije yo 'esto es una estafa' y le dije 'hombre, quédese quieto, no haga nada, cuelgue el teléfono porque nos estafaron'", dijo respecto a cómo se percató del hecho.

Al parecer, los delincuentes le quería quitar 12 millones de pesos más a la suma que ya había entregado. De allí, Giraldo se fue el banco y descubrió que la cuenta efectivamente existía y a realizar la respectiva denuncia ante la Fiscalía.