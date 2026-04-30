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Actriz que hizo de Tita en 'María, la del barrio' es Ludwika Paleta: cómo luce

Detalles sobre cómo luce ahora la actriz que hizo de Tita en 'María, la del barrio', novela mexicana transmitida por Caracol Televisión. Es muy reconocida.

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Cómo luce la actriz que hizo de Tita, hija adoptiva de ‘María, la del barrio’: es polaca

La artista apareció en el drama mexicano cuando apenas era una adolescente. Desde entonces, su carrera en el mundo de la actuación y el modelaje despegó de gran manera.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Cómo luce la actriz que hizo de Tita