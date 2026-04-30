Cómo luce la actriz que hizo de Tita, hija adoptiva de ‘María, la del barrio’: es polaca

Ludwika Paleta fue la actriz que interpretó a María de los Ángeles, Tita, en ‘María, la del barrio’, recordada también por darle vida a María Joaquina en la telenovela ‘Carrusel’, convirtiéndose en un fenómeno televisivo.

Lea también: Así fue noviazgo de Thalía con galán de ‘María, la del barrio’: “Estaban muy enamorados”



Cuando interpretó a Tita, Ludwika tenía alrededor de 16 o 17 años, y este personaje marcó su transición de actriz infantil a juvenil, consolidando su versatilidad en pantalla. Su desempeño fue tan destacado que incluso le valió el reconocimiento en los Premios TVyNovelas como mejor actriz juvenil, confirmando su lugar dentro de la industria.

Ludwika Paleta nació el 29 de noviembre de 1978 en Cracovia, Polonia, pero su destino cambió desde muy pequeña cuando su familia se trasladó a México por el trabajo de su padre, el violinista Zbigniew Paleta. Creció en un entorno artístico junto a su hermana, también actriz, Dominika Paleta, lo que facilitó su entrada al mundo del espectáculo.





Actualmente, la actriz polaca es una estrella muy reconocia en México y otras partes del mundo, por sus papeles en diferentes telenovelas, películas y series. Hace un par de años hizo un proyecto con Osvaldo Beenavides, el actor que interpretó a Nandito en 'María, la del barrio'.

Publicidad

¿Quién es la pareja de Ludwika Paleta?

Ludwika Paleta se casó en 1998 con el actor Plutarco Haza, con quien tuvo a su primer hijo, Nicolás, nacido en 1999. Tras una década de matrimonio, la pareja se divorció en 2008.

Publicidad

Años después, encontró nuevamente el amor y en 2013 contrajo matrimonio con Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Con él tuvo mellizos, Bárbara y Sebastián, nacidos en 2017.

La actriz ha sido clara en mantener la privacidad de su familia, especialmente de sus hijos menores, evitando exponerlos públicamente. Incluso, ha compartido que el camino para convertirse nuevamente en madre no fue sencillo, revelando que enfrentó pérdidas antes de lograr su embarazo.