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Actor de novela turca El Juego de mi Destino es matemático: quién es Akin Akinozu

Detalles sobre el actor de 'El Juego de mi Destino', novela turca que se transmite en Caracol Televisión, que es matemático de profesión y habla dos idiomas.

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Actor de ‘El Juego de mi Destino’ es matemático de profesión y habla dos idiomas

Aunque nació en una familia de artistas muy reconocidos de Turquía, el protagonista de la novela turca de Caracol viajó a Estados Unidos cuando era más joven para estudiar ciencias exactas.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Actor de ‘El Juego de mi Destino’ es matemático