Actor de ‘El Juego de mi Destino’ es matemático de profesión y habla dos idiomas

Se trata de Akın Akınözü, que en ‘El Juego de mi Destino’ interpreta a Cemel, un hombre sin educación, pero muy trabajador que se termina alejando de su familia por los problemas económicos que lo abruman, pero termina encontrándose con ella tiempo después.

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A diferencia de su personaje en la novela turca de Caracol, Akınözü sí tuvo la oportunidad de estudiar y, de hecho, lo hizo en Estados Unidos, en donde vivió por siete años. El actor estudió Matemática Aplicada en la Universidad de California, Berkeley, según El Comercio, antes de tomar la decisión de cambiar de rumbo profesional. Ese giro marcaría el inicio de una carrera que hoy lo posiciona como uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca.

Akınözü comenzó su carrera artística en 2014 con papeles secundariosy así fue ganando experiencia dentro de la industria. Su primer rol protagónico llegó en 2017, con Aslan Ailem, pero el verdadero salto a la fama ocurrió en 2019, cuando protagonizó 'Hercai', novela turca que se transmitió en Caracol.



¿Cuántos idiomas habla Akın Akınözü?

Akın Akınözü habla dos idiomas, inglés y turco, precisamente por los años que vivió por fuera de su país. Gracias a esa experiencia, el actor tuvo un acercamiento con la cultura latina, contó en una entrevista pasada con Hola, y de hecho es un gran fanático de Ricky Martín, Shakira y Jennifer López.

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El turco es hijo de la actriz Özlem Akınözü, lo que marcó desde temprano su cercanía con el mundo artístico, y su abuelo es considerado el padre de los documentales de Turquía.

