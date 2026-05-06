Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
En Vivo A Otro Nivel
Nueva novela turca de Caracol
Chats inéditos de Yeison Jiménez
Programación
YouTube Caracol Televisión

Thelma Fardin se pronunció tras la ratificación de la condena al actor Juan Darthés - CaracolTV

La decisión judicial confirmó la pena de seis años en régimen semiabierto por el caso denunciado por Thelma Fardin, luego de que fueran rechazados los recursos presentados por la defensa.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Thelma Fardin se pronunció tras la ratificación de la condena al actor Juan Darthés

La decisión judicial confirmó la pena de seis años en régimen semiabierto por el caso denunciado por Thelma Fardin, luego de que fueran rechazados los recursos presentados por la defensa.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de may, 2026
Comparta en:
Thelma Fardin se pronunció tras la ratificación de condena a Juan Darthés.jpg