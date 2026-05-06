Thelma Fardin se pronunció tras la ratificación de la condena al actor Juan Darthés

La justicia de Brasil ratificó la condena a seis años de prisión contra el actor argentino Juan Darthés por el caso de violación ocurrido en 2009 contra la actriz Thelma Fardin, quien tenía 16 años en ese momento. La decisión se produjo luego de que se rechazara la admisibilidad de los recursos especial y extraordinario presentados por la defensa del actor.

El fallo fue adoptado por mayoría en la Sección Cuarta del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región, instancia que confirmó la sentencia dictada en junio de 2024. En esa oportunidad, se había establecido que Darthés debía cumplir la pena en régimen semiabierto, modalidad que permite salir durante el día para realizar actividades laborales o educativas y regresar al centro penitenciario para pernoctar.



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Comunicado de Thelma Fardin tras el fallo contra el actor de "Patito feo" Juan Darthés

Tras conocerse la resolución, Thelma Fardin informó la decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. En ese material, la actriz hizo un recorrido del proceso judicial que inició con su denuncia y que culminó con la ratificación de la condena. La publicación incluyó un mensaje en el que agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso, así como el apoyo de personas cercanas y de quienes siguieron el caso.

El video compartido por Fardin recopiló distintos momentos del proceso, desde la denuncia inicial hasta las instancias judiciales que se desarrollaron en Brasil. La difusión del contenido se dio luego de varios años de trámite judicial en diferentes instancias.





Por su parte, Amnistía Internacional Argentina también se pronunció sobre la decisión mediante la publicación de un video que incluyó una entrevista con la actriz. En ese contenido, la organización explicó que el nuevo fallo reafirmó que los hechos de violencia sexual fueron probados en la instancia judicial correspondiente y que, en esta etapa del proceso, no correspondía revisar nuevamente las pruebas ni los hechos ya evaluados.

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La organización también señaló que la resolución judicial constituyó un avance dentro del proceso, al mantener la condena impuesta previamente. Además, contextualizó la decisión dentro de un escenario regional en el que se discutían temas relacionados con la denuncia de violencias y el acceso a la justicia.

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A pesar de la ratificación de la condena, el actor aún cuenta con una instancia recursiva ante una corte superior. Esta etapa corresponde a una queja por denegación de recurso, lo que implica que la condena no queda firme de manera definitiva hasta tanto se resolviera ese procedimiento.

En caso de que se confirmara la ejecución de la pena, Darthés cumpliría la condena en régimen semiabierto. Este tipo de régimen suele aplicarse a personas no reincidentes con penas mayores a cuatro años y menores a ocho, permitiendo la realización de actividades fuera del establecimiento penitenciario durante el día, así como la posibilidad de asistir a programas de formación educativa o profesional.

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