Christian Nodal reapareció en redes sociales con nuevo nombre y misteriosas fotos

El cantante Christian Nodal retomó el 5 de mayo su cuenta de Instagram con una nueva identidad digital. El perfil apareció bajo el alias “El Forajido” y mostró cuatro fotografías en blanco y negro sin descripciones. La reaparición se produjo luego de varios días de ausencia en la plataforma y tras haber eliminado el contenido previo de su cuenta.

Las imágenes publicadas marcaron el regreso del artista a redes sociales sin acompañamiento textual. En la primera fotografía apareció con la mitad del rostro cubierta por un paliacate y con sombrero. En la segunda imagen se observó un primer plano en el que parecía estar en una postura de oración. La tercera lo mostró de espaldas frente a un paisaje sin elementos visibles. La cuarta publicación consistió únicamente en la letra “N” rodeada de fuego. El único elemento adicional en las publicaciones fue un emoji de reloj de arena.



El perfil también presentó cambios en su imagen principal. La foto de perfil fue reemplazada por un fondo gris con llamas y la letra “N” al centro. El nombre visible de la cuenta pasó a ser “El Forajido”, aunque el usuario continuó registrado como “Nodal”. Además, los comentarios permanecieron desactivados en todas las publicaciones.





La reaparición ocurrió días después de que el artista eliminara el contenido que tenía en su cuenta. El 1 de mayo el perfil había quedado sin publicaciones, lo que generó atención sobre su actividad digital. En ese momento, la biografía solo mostraba tres emojis: una bandera de México, un nopal y un corazón en llamas, junto a un fondo blanco con la letra “N” en color negro.

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La disputa que enfrenta Christian Nodal por el registro de su nombre

El cambio en redes sociales se produjo en medio de una disputa legal relacionada con el uso de su nombre artístico. La denominación “Christian Nodal” se encuentra registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a nombre de sus padres. Jesús González Terrazas, padre del cantante, figura como titular del registro desde el 7 de abril de 2026. Los derechos se establecieron con vigencia hasta el año 2036, lo que implicó control sobre el uso del nombre y los productos asociados.

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En ese contexto, el 22 de abril el cantante solicitó el registro del alias “El Forajido”. Esta acción anticipó la adopción de una nueva identidad pública, que posteriormente se reflejó en sus redes sociales. El movimiento coincidió con los cambios observados en su perfil digital y con la eliminación de publicaciones anteriores.

Entre el contenido que desapareció de la cuenta se encontraban fotografías personales, incluidas imágenes de su boda con Ángela Aguilar y registros de su hija Inti durante sus primeros meses. Tras estos cambios, el perfil permaneció activo con las nuevas publicaciones y la identidad modificada.

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