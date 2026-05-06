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Christian Nodal reapareció con nuevo nombre tras disputa con sus padres - CaracolTV

El cantante volvió a Instagram luego de borrar todas sus publicaciones, con un nuevo nombre, imágenes sin texto y cambios en medio de un proceso legal por su identidad artística.

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Christian Nodal reapareció en redes sociales con nuevo nombre y misteriosas fotos

El cantante volvió a Instagram luego de borrar todas sus publicaciones, con un nuevo nombre, imágenes sin texto y cambios en medio de un proceso legal por su identidad artística.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de may, 2026
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