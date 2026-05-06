Cuándo y dónde ver EN VIVO los Premios Platino 2026 que se celebrarán en México

Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual preparan los últimos detalles para una nueva edición dedicada a reconocer la excelencia de la producción cinematográfica y televisiva de Iberoamérica. En esta ocasión, la ceremonia contará con la presentación del actor barranquillero Carlos Torres, conocido por interpretar a Charly Flow en ‘La Reina del Flow’, y la actriz y periodista española Cayetana Guillén-Cuervo. De esta manera, ambos estarán al frente de una gala que reunirá a representantes de la industria audiovisual de distintos países.

Mira también: Novia de Alejandro Sanz se reencontrará con su ex en Premios Platino 2026



Cuándo son los Premios Platino 2026

Los Premios Platino 2026 tendrán lugar el sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, ubicado en la Riviera Maya. Esta corresponde a la edición número XIII de estos galardones, que cada año destacan producciones en diferentes categorías. Asimismo, el evento forma parte de una agenda que incluye actividades previas relacionadas con el sector audiovisual.



Desde el 4 de mayo se anunciaron los primeros ganadores en una fase inicial. En total, se dieron a conocer resultados en 11 categorías de largometrajes y en 10 correspondientes a producciones seriadas. Este anuncio anticipado hace parte de la estructura de premiación, que distribuye los reconocimientos en distintas etapas antes de la ceremonia principal.

Mira también: Martín Elías Jr. lució curiosas botas con homenaje a Diomedes Díaz en importantes premios



Dónde ver los Premios Platino 2026 completamente gratis

Para quienes deseen seguir la transmisión de esta ceremonia, existe la opción de acceder de manera gratuita a través de la aplicación de ditu, de Caracol Televisión. En ese sentido, los interesados deben descargar esta plataforma que está disponible en android y ios.





Además, la aplicación no solo ofrece la transmisión de programas de Caracol Televisión, sino que también incluye contenidos exclusivos diseñados para complementar formatos ya conocidos. Entre estos se encuentran espacios adicionales que acompañan programas como ‘A Otro Nivel’, ampliando la oferta disponible para los usuarios.

Publicidad

Mira también: Hija de Beyoncé debutó en la Met Gala a los 14 años pese a restricciones de edad

De igual forma, los fans pueden disfrutar del contenido sin costo, lo que permite seguir los momentos más importantes de la ceremonia de premiación. Esto incluye tanto el desarrollo del evento como la cobertura de la alfombra roja, donde se registran las llegadas de los invitados y las entrevistas que conceden para diferentes medios de comunicación en donde se pronuncian sobre los proyectos en los que han estado trabajando.