Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
En Vivo A Otro Nivel
Nueva novela turca de Caracol
Chats inéditos de Yeison Jiménez
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuándo son los Premios Platino 2026 y por dónde verlos gratis - CaracolTV

México será el país encargado de recibir a actores, productores, directores, guionistas y figuras representativas de la industria audiovisual para reconocer su trabajo durante la ceremonia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuándo y dónde ver EN VIVO los Premios Platino 2026 que se celebrarán en México

México será el país encargado de recibir a actores, productores, directores, guionistas y figuras representativas de la industria audiovisual para reconocer su trabajo durante la ceremonia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de may, 2026
Comparta en:
Esto es todo lo que debes saber sobre la ceremonia de los Premios Platino 2026.