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Angelina Jolie vende mansión histórica en Los Ángeles ligada a Hollywood - CaracolTV

La actriz Angelina Jolie puso en venta una mansión histórica en Los Ángeles, ligada a los inicios de la industria cinematográfica en Hollywood.

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Angelina Jolie puso en venta mansión histórica en Los Ángeles por millonaria suma

La actriz Angelina Jolie puso en venta una mansión histórica en Los Ángeles, ligada a los inicios de la industria cinematográfica en Hollywood.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de may, 2026
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Angeline Jolie venderá mansión en Hollywood.jpg