Angelina Jolie puso en venta mansión histórica en Los Ángeles por millonaria suma

La actriz Angelina Jolie puso en venta una mansión histórica ubicada en Los Ángeles, una propiedad construida en 1913 y relacionada con los primeros años de la industria cinematográfica en Hollywood. El inmueble había pertenecido durante décadas al productor y director Cecil B. DeMille y se encontraba en un sector residencial reconocido por albergar viviendas con valor patrimonial y arquitectónico del siglo XX.

Mira también: Hija de Brad Pitt y Angelina Jolie logra eliminar el apellido de su padre



Este es el valor de la mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles

La actriz adquirió esta propiedad en 2017, poco después de su separación de Brad Pitt. En ese momento, la compra fue interpretada como una decisión orientada a establecer una base estable en California mientras avanzaba el proceso legal relacionado con la custodia de sus hijos. Desde entonces, la mansión funcionó como su residencia principal en la ciudad durante un periodo marcado por cambios personales y profesionales.



La vivienda fue puesta en el mercado por un valor de 29,85 millones de dólares. La operación fue gestionada por la firma Sotheby's International Realty, que destacó el valor histórico de la propiedad. El terreno cuenta con una extensión de 8.093 metros cuadrados y una superficie construida de 1.021,93 metros cuadrados. La casa incluye seis dormitorios, diez baños completos y vistas hacia las colinas de Hollywood y el Observatorio Griffith.

El diseño de la propiedad estuvo a cargo del arquitecto B. Cooper Corbett, quien fue reconocido por el uso del hormigón en construcciones residenciales de alta gama durante esa época. La casa fue adquirida por DeMille en 1916 y permaneció en su familia hasta finales de la década de 1980.





Jolie compró la mansión por 24,5 millones de dólares tras su divorcio. La venta coincidió con una etapa en la que sus hijos menores se acercaban a la mayoría de edad. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en 2024, la actriz explicó que permanecía en California debido a las condiciones de su acuerdo de divorcio, el cual le exigía residir en ese estado hasta que todos sus hijos cumplieran 18 años.

Publicidad

Mira también: Angelina Jolie reveló la razón por la que no ha vuelto a actuar en películas

Sus hijos gemelos alcanzarán la mayoría de edad el 12 de julio de 2026, fecha que marca el momento en que la actriz queda libre de esa restricción legal. Este contexto coincidió con su intención de abandonar Estados Unidos a mediano plazo.

Publicidad

Aunque Jolie posee otras propiedades en el país, no se conoció si planeaba desprenderse de ellas. La venta de esta mansión fue gestionada por los agentes Jon Grauman, de Resident Group, y Ernie Carswell, de Sotheby’s International Realty. Hasta el momento, la actriz no se había pronunciado directamente sobre la operación.

Mira también: Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de dañar la reputación de su empresa de vino

