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Qué le pasó a Guajira, del 'Desafío': Kevyn le dedicó preocupante publicación - CaracolTV

A través de una serie de publicaciones en las historias de sus cuentas de Instagram, Kevyn y Guajira, del 'Desafío XXI', confesaron que están enfrentando una condición médica.

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Kevyn, campeón del 'Desafío', publicó preocupante mensaje sobre la salud de Guajira

A través de una serie de publicaciones en las historias de sus cuentas de Instagram, los dos Súper Humanos confesaron que están enfrentando una condición médica.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de may, 2026
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Qué dijo Kevyn, campeón del 'Desafío', sobre el estado de salud de Guajira.