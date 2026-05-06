Kevyn, campeón del 'Desafío', publicó preocupante mensaje sobre la salud de Guajira

El ganador del reality de los colombianos en 2024 volvió a ser noticia en las plataformas digitales luego de que apareciera en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 500 mil seguidores, para exponer una situación que está viviendo con Kelly Ríos, más conocida como Guajira por los fanáticos de la producción de Caracol Televisión. Los Súper Humanos se volvieron novios luego de conocerse en La Ciudad de las Cajas durante la etapa final del programa en el que ocuparon el primer lugar.

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Qué se sabe sobre la salud de Guajira, exparticipante del 'Desafío'

El competidor compartió una instantánea donde se aprecia a su pareja sentimental recostada en la camilla de lo que parecer ser una clínica mientras permanece canalizada: "Te amo (...) 'Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante", escribió, recordando el pasaje de Eclesiastés 4: 9-10.



Ríos, por su parte, también se ha pronunciado en las plataformas digitales sobre su estado de salud, pero sin ahondar en detalles. La modelo y creadora de contenido digital se ha encargado de agradecerles a sus seguidores por estar atentos a su recuperación y también ha dado pequeños reportes sobre cómo avanza su caso.





"Aquí seguimos... Gracias por preocuparse y preguntar", escribió recientemente.

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Guajira y Kevyn conforman una de las parejas más sólidas del entretenimiento nacional. De hecho, recientemente asistieron al programa matutino 'Día a Día' con Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Iván Lalinde y Carlos Calero, donde confesaron no solo cómo su historia de amor nació en un viaje que realizaron después de ganar el reality, sino también en donde se sinceraron sobre cuándo se volvieron novios y cuánto tiempo llevan juntos, dejando a la expectativa la fecha exacta en la que oficializaron su romance.

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Ambos famosos continúan muy activos en las plataformas digitales, donde constantemente comparten contenido relacionado con el estilo de vida fitness y cómo el programa de Caracol Televisión les dio un enorme giro a sus vidas en materia laboral y de confianza en sí mismos.

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