Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Nueva novela turca de Caracol
Chats inéditos de Yeison Jiménez
Programación
YouTube Caracol Televisión

Leicy Santos, de la Selección Colombia, se quitó los senos para mejorar en el fútbol- CaracolTV

Leicy Santos, jugadora de la Selección Colombia Femenina, concedió una entrevista para Isabella Echeverri, donde reveló que la decisión no solo la tomó por cuestiones deportivas, sino también por temas relacionados a su bienestar.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Ella es la jugadora de la Selección Colombia que se quitó busto para mejorar en el fútbol

La famosa futbolista concedió una entrevista donde reveló que la decisión no solo la tomó por cuestiones deportivas, sino también por temas relacionados a su bienestar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de may, 2026
Comparta en:
Quién es la jugadora de la Selección Colombia que se quitó los senos para mejorar en su deporte.