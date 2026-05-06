Ella es la jugadora de la Selección Colombia que se quitó busto para mejorar en el fútbol

La jugadora de la Selección Colombia Femenina Leicy Santos concedió una entrevista para Isabella Echeverri en la que abordó aspectos personales de su vida, entre ellos un procedimiento estético que decidió mantener alejado del ojo público durante un tiempo. En ese contexto, explicó que se sometió a una reducción de busto debido a las dificultades que experimentaba en su desempeño deportivo.

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Según relató, la decisión estuvo relacionada con la percepción que tenía sobre su cuerpo y su impacto en el juego. "Yo viéndome en el espejo yo sentía que de pronto para mi deporte, para lo que yo quería lograr, o sea, mis senos estaban siendo un impedimento". A partir de esta reflexión, la jugadora consideró que la situación afectaba su comodidad y su rendimiento dentro del campo.

Santos, quien actualmente juega en el Washington Spirit, recordó algunas características físicas que influyeron en su decisión. Indicó que mide 1.55 y que, en ese momento, tenía senos muy grandes, lo que le generaba preocupaciones sobre la forma en que otras personas podían percibir su apariencia. En ese sentido, mencionó que pensaba que la gente la iba a relacionar con que estaba gorda, lo que también incidía en su experiencia personal.





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Por otra parte, señaló que, pese a sus hábitos de cuidado físico y entrenamiento constante, sentía que no lograba ajustarse a ciertas ideas externas sobre la apariencia de un atleta.

Asimismo, describió las molestias físicas que experimentaba antes del procedimiento. "El peso que yo tenía acá, ya no lo soportaba en los tops deportivos que usaba". A esto se sumaban dolores frecuentes que se intensificaban en determinados momentos, como durante los días previos a su periodo menstrual. Según explicó, estas molestias aumentaban la incomodidad en su rutina diaria y en la práctica deportiva.

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Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, ya que muchos desconocían esta parte de su historia personal: "Ostras, no sabía nada de esto, pero sí que es algo de lo que muchas veces se hacen bromas. Este es un tema mucho más serio de lo que mucha gente piensa", "Admiración. Eso es entregarse a su profesión👏👏", "Tremenda jugadora", son algunos de los mensajes que se destacan.