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Semana de la moda: Últimas noticias en Caracol TV

Encuentra las últimas noticias de Semana de la moda: Daniela Ospina llega a Bogotá para megaevento de moda; ¿se robará el ‘show’?, PETA defiende y aprueba el vestido con cabeza de león de Kylie Jenner

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