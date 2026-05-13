En 'María la del Barrio'. Tras acabarse la fiesta, Tita está enojada con Nandito, pero lo contacta para preguntarle por qué no puede seguir siendo su amigo; él le dice que existe otra mujer y Tita cree que es su mamá.
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Tita está molesta con Nandito, pero aun así decide llamarlo y molestarlo
Tras acabarse la fiesta, Tita está enojada con Nandito, pero lo contacta para preguntarle por qué no puede seguir siendo su amigo; él le dice que existe otra mujer y Tita cree que es su mamá.