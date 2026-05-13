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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio'. Tras acabarse la fiesta, Tita está enojada con Nandito, pero lo contacta para preguntarle por qué no puede seguir siendo su amigo; él le dice que existe otra mujer y Tita cree que es su mamá.

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Tita está molesta con Nandito, pero aun así decide llamarlo y molestarlo

Tras acabarse la fiesta, Tita está enojada con Nandito, pero lo contacta para preguntarle por qué no puede seguir siendo su amigo; él le dice que existe otra mujer y Tita cree que es su mamá.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de may, 2026
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