Esperanza Gómez confirmó muerte de su esposo; 6 meses después falleció su mamá

La actriz de 45 años concedió una entrevista para 'Los 40' en donde se sinceró sobre el duelo que está viviendo por la muerte de su pareja sentimental y su madre. el tema de conversación salió a la luz luego de que le preguntaran por su niñez, pues confesó que ya tiene escrita su autobiografía, pero añadió que no ha sido publicada debido a problemas personales que enfrentó, entre ellos, las dos pérdidas.

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"Mi esposo tenía cáncer, empezó en una lucha muy fuerte de cáncer y a mí la enfermedad de él obviamente me afectó demasiado (...) Mi mamá también ya venía enferma. Mi mamá acaba de fallecer ahorita el 17 de abril, mi esposo falleció el 30 de octubre del año pasado y, o sea, venía en una etapa bastante fuerte como por ese tema. Sobretodo, el que más me afectó fue la pérdida de mi pareja", dijo con la voz entrecortada.

Durante el espacio, Esperanza también mencionó que ella enfrentó algunos quebrantos de salud y que se vio afectada por episodios de depresión y ansiedad. Asimismo, explicó que si su esposo hubiese leído la historia que ella misma construyó y que planea dar a conocer a sus seguidores, tendrían algunos inconvenientes.





"No porque hable mal de mi esposo, porque era un gran hombre, sino porque también toco temas de mi niñez donde mi mamá hizo cosas bastante fuertes", dijo.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante la confesión no se han hecho esperar. Decenas de fanáticos se han pronunciado y le han deseado fuerza para poder enfrentar este duelo: "Esperancita, lo lamento mucho Dios te bendiga siempre", "A mí Esperanza siempre me ha parecido noble y buena persona. Realmente en esta vida todos estamos improvisando, no tendríamos por qué juzgar lo que hagan otros", "No comparto lo que hace lo que hizo, pero sí admiro su inteligencia, su mente tan abierta, su elegancia y lo femenina que es", son algunos de los mensajes que se destacan.

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En septiembre de 2025, Gómez concedió una entrevista para 'La Red' en donde ádmitió que estaba enfrentando un complejo diagnóstico, pues existía la posibilidad de quedar en silla de ruedas en los próximos años debido a asuntos relacionados con su trabajo.