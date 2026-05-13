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Esperanza Gómez dijo que murió su esposo; 6 meses después falleció su mamá - CaracolTV

Esperanza Gómez concedió entrevista para 'Los 40' en donde se sinceró sobre la muerte de su esposo en octubre de 2025 y también la de su mamá en abril de 2026.

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Esperanza Gómez confirmó muerte de su esposo; 6 meses después falleció su mamá

La belalcazarita confesó que está enfrentando dos duelos al mismo tiempo. La revelación se dio mientras se pronunciaba acerca de un proyecto en el que está trabajando.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de may, 2026
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Esperanza Gómez confirmó las muertes de su esposo y de su mamá.