Esperanza Gómez confiesa en La Red que puede quedar cuadripléjica: “No me he querido operar”

Esperanza Gómez cuenta en La Red todo su viacrucis con Meta desde hace cinco años, aproximadamente. Por lo cual, ella decide demandar porque le cerraron la cuenta con más de 5,7 millones de seguidores. Le decían que sus publicaciones infringían las normas de la comunidad de Instagram.

"Así subiera una foto sin insinuar nada, me censuraban y me daban de baja a mi cuenta. Dije, ya estoy cansada de esta persecución. La misma Corte falló a mí favor diciendo que Instagram actuó de manera arbitraria, sin respetar mis derechos", empezó diciendo.



Después de esto, confesó que ha sido víctima de persecución empresarial en Colombia. Indica que por su nombre le han cerrado las puertas y que le ha costado mucho trabajo con sus empresas, porque le han cerrado cuentas bancarias.

"Las mismas instituciones del Gobierno me han saboteado, me han hecho perder tiempo y dinero. Venía con esa batalla de empezar desde cero. Cuando las entidades del Gobierno veían que yo era la dueña de los productos, me cerraban las puertas", agrega.

No solamente está viviendo este problema económico, sino también con su salud. En La Red, afirmó que puede quedar cuadripléjica, por lo cual, está asustada sin saber qué le depara el futuro.

Publicidad

"Estoy pasando por un trance bastante fuerte. Yo venía con problemas emocionales debido a tanto estrés y del mismo trabajo. Tengo picos de depresión donde me cuesta levantarme, pero he estado en terapia. En el caso de mi salud, yo posiblemente puedo quedar en silla de ruedas en tres años. La vida me estará enseñando algo", agregó.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

