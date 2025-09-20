En vivo
Esperanza Gómez confiesa en La Red que puede quedar cuadripléjica: "No me he querido operar"

Esperanza Gómez confiesa en La Red que puede quedar cuadripléjica: “No me he querido operar”

La modelo Esperanza Gómez abre su corazón en La Red e indica que está pasando por un momento muy duro en su vida. Indica que hay una inyección que le puede salvar la vida y espera estar lista para cuando ese momento llegue.

