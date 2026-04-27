Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, reveló un percance que tuvieron en su boda

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, habló sobre los percances que enfrentaron durante la celebración de su boda. La pareja realizó la ceremonia el pasado 22 de febrero en el Eje Cafetero, donde reunió a familiares, amigos cercanos e invitados vinculados a la música y las redes sociales.



Este fue el percance que tuvieron Jenny López y Jhonny Rivera en su matrimonio

Después del evento, ambos emprendieron un viaje por distintos destinos internacionales para celebrar su nueva etapa como esposos. En los primeros días estuvieron acompañados por algunos familiares y luego continuaron el recorrido solos. Durante varias semanas visitaron ciudades de Europa y otros lugares turísticos.

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Tras regresar, los dos artistas continuaron compartiendo detalles de la boda y del viaje mediante publicaciones en redes sociales. En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Jenny López respondió a una consulta relacionada con situaciones que no le hubieran gustado o que no pudo controlar durante el matrimonio.

La cantante explicó que no hubo algo que le desagradara de la ceremonia, pero sí mencionó que la lluvia alteró parte importante de la planeación. Según relató, el clima afectó el montaje que tenían preparado en la zona exterior del lugar donde se desarrolló la celebración. Allí habían organizado diferentes actividades, entre ellas juegos pirotécnicos y otros espacios pensados para los invitados.

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Debido a las fuertes precipitaciones, varias de esas actividades no pudieron realizarse como estaban previstas. La artista indicó que esa parte de la programación se perdió por las condiciones climáticas, aunque aseguró que la celebración se desarrolló con normalidad y que disfrutaron del momento junto a sus invitados.

Cabe recordar que, durante la luna de miel también se presentaron otros imprevistos. Uno de ellos ocurrió cuando Jenny López perdió una de sus maletas mientras se desplazaban entre destinos. Según explicó, dentro del equipaje no había objetos de gran valor, aunque sí perdió varias prendas de vestir.

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Otro episodio involucró a Jhonny Rivera, quien olvidó su anillo de matrimonio en uno de los hoteles donde se hospedaron en Italia. De acuerdo con lo contado por la pareja, desde el establecimiento les informaron que la joya sería enviada posteriormente a Madrid, ciudad donde el cantante debía recuperarla cuando regresara.

Durante el recorrido también llamó la atención un video grabado en las Islas Maldivas, en el que se observó un encuentro cercano con tiburones. Mientras la pareja tomó la situación con humor, algunos seguidores manifestaron preocupación por el momento.

Además, en su paso por Dubái enfrentaron un choque cultural relacionado con las demostraciones de afecto en público. Según relataron, en ese destino no eran comunes ciertas muestras de cariño entre parejas, por lo que les indicaron restricciones frente a abrazos y caricias en espacios públicos.

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