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Jhonny Rivera tuvo percance por el clima en celebración de su boda - CaracolTV

La artista reveló un detalle que no pudo controlar el día de la celebración de su matrimonio y por el cual varias actividades previstas no se pudieron realizar como deseaba.

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Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, reveló un percance que tuvieron en su boda

La artista reveló un detalle que no pudo controlar el día de la celebración de su matrimonio y por el cual varias actividades previstas no se pudieron realizar como deseaba.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de abr, 2026
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