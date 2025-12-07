Publicidad

Murió Rafael Ithier del Gran Combo de Puerto Rico: quién era y de qué falleció

Hay luto en la salsa por la confirmación del fallecimiento de Rafael Ithier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico, a sus 99 años. Aquí te contamos detalles de qué le pasó.

Murió leyenda de la salsa del Gran Combo de Puerto Rico: quién era y de qué falleció

Hay luto en la salsa por la confirmación del fallecimiento de Rafael Ithier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico, a sus 99 años. Aquí te contamos detalles de qué le pasó.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de dic, 2025
Murió Rafael Ithier, del Gran Combo de Puerto Rico.