Murió leyenda de la salsa del Gran Combo de Puerto Rico: quién era y de qué falleció

El mundo de la música lamenta la muerte de Rafael Ithier Natal, uno de los fundadores del Gran Combo de Puerto Rico, quien falleció el sábado 6 de diciembre de 2025 a sus 99 años por complicaciones de salud. En redes sociales, varios colegas han expresado su sentido pésame por esta pérdida, pues deja un gran legado.

Mira también: Murió estrella de la televisión mexicana a los 87 años: actuó en 'Como dice el dicho'



De qué murió Rafael Ithier

Nacido el 29 de agosto en San Juan, Rafael Ithier fue más que el director y propietario del Gran Combo de Puerto Rico: también ejerció como pianista, arreglista y compositor, llevando a la agrupación al éxito y la salsa a todos los rincones del mundo.

El músico puertorriqueño murió a los 99 años de forma natural y, aunque no se ha confirmado, ha circulado la información de que habría sido por una neumonía que llevaba afrontando varios años.



Durante más de seis décadas de carrera musical, El Gran Combo de Puerto Rico no solo grabó más de 70 discos, sino que llevó la salsa a los cinco continentes. Ithier definió la identidad de la orquesta, se convirtió en un referente para cientos de artistas que siguieron sus pasos y todavía seguía activo; incluso tenía presentación este 7 de diciembre.

Publicidad

Adiós a Rafael Ithier

Víctor Manuelle, intérprete de ‘Tengo Ganas’, fue uno de los primeros en pronunciarse por la muerte de la leyenda de la salsa. "Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género, ‘Don Rafael Ithier’. No solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo".

Rey Ruiz, quien fue jurado de Yo Me Llamo 2025, publicó un emotivo mensaje en Instagram con una foto juntos: "Siempre lo recordaré con esa sonrisa amplia para compartir con todos. Aprendí de su trabajo como fundador y director de El Gran Combo, la disciplina y respeto que, como ejemplo, daba a todos los que nos dedicamos a este género".

Publicidad

La orquesta colombiana de salsa Guayacán se unió a las condolencias de otros músicos por la partida de Ithier con un mensaje en Facebook e Instagram: "Hoy la música latina se despide de uno de sus gigantes. Nos deja un legado que trascenderá generaciones. Su historia queda escrita en cada coro, cada timbal y cada paso de salsa. Gracias por tanto. Descansa en paz".

Mira también: Murió reconocido actor colombiano y famosos lo despidieron con dolor

