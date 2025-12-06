Publicidad

José Simhon terminó en Cuidados Intensivos por peligroso truco de magia dentro de un tanque

A pesar de que su equipo de trabajo y familiares le advirtieron sobre el peligro que corría, el ilusionista accedió a hacer el truco para rendirle homenaje a Harry Houdini.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de dic, 2025
José Simhon terminó en la clínica por truco de magia dentro de un TANQUE DE AGUA