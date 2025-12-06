José Simhon terminó en Cuidados Intensivos por peligroso truco de magia dentro de un tanque

El reconocido ilusionista José Simhon concedió una entrevista para 'Se Dice De Mí', donde comparte varias experiencias que han marcado su vida dentro y fuera del escenario. Entre ellas, una de las más llamativas tiene que ver con una leona que llegó a tener como mascota.

Según relató, el animal estuvo a punto de atacarlo, situación que lo obligó a dormirla y trasladarla finalmente a un zoológico para evitar un desenlace trágico. Aunque este episodio podría considerarse extraordinario, Simhon asegura que no es el más impactante de su trayectoria.



La anécdota que él mismo describe como la más entretenida está relacionada con un accidente que sufrió durante un arriesgado experimento escénico. Movido por la fascinación que siempre ha sentido por las artes de la ilusión, decidió intentar una de las proezas más emblemáticas de Harry Houdini.

El famoso ilusionista realizaba un acto en el que entraba bocabajo a un tanque de agua, con candados y las manos atadas, para luego intentar escapar a contrarreloj. Simhon explica que incluso alcanzó a conocer a Houdini en Las Vegas, encuentro que avivó aún más su interés por este tipo de desafíos.

A pesar de que todos a su alrededor le advirtieron que no lo hiciera, el actor decidió llevar a cabo el número. Sin embargo, durante los ensayos la situación se salió de control. Mientras practicaba la inmersión en el tanque de agua, fue necesario trasladarlo de urgencia a la Clínica Santa Fe, donde ingresó en estado crítico. Permaneció un par de días en cuidados intensivos debido a la falta de oxigenación que sufrió al estar metido de cabeza durante más tiempo del previsto. El episodio se complicó aún más porque, según relata, había dejado de fumar recientemente y sus pulmones estaban especialmente delicados.





A pesar del susto y de las advertencias médicas, Simhon no abandonó su propósito artístico. Una vez dado de alta, retomó el proyecto y logró presentar el espectáculo del tanque de agua en el Teatro Colsubsidio, donde lo realizó en tres o cuatro ocasiones, demostrando su compromiso con el show y su determinación de superar cualquier obstáculo. Su recuperación no le impidió volver al escenario con la energía que lo caracteriza, aún después del riesgo que había corrido.

Lejos de considerar esa experiencia como una lección para desistir, Simhon afirma que su intención es repetir el acto.

