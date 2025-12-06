Exfinalista de 'A Otro Nivel' fue a cumplir el sueño americano, pero fue una pesadilla

Cristian Camilo, recordado por su participación en la edición 2020 de 'A Otro Nivel', donde logró llegar a la final, habla sobre los retos personales y profesionales que ha enfrentado en los últimos años. En entrevista concedida al programa 'La Red', el artista abre su historia y comparte detalles de su intento por alcanzar el anhelado sueño americano, una experiencia que, lejos de impulsarlo, lo llevó a enfrentar momentos complejos que marcaron profundamente su vida.

Tras su paso por el concurso musical, Cristian decidió buscar nuevas oportunidades en el exterior. Para hacerlo, solicitó un préstamo bancario que le permitiera financiar el viaje. Viajó decidido, con la ilusión puesta en conquistar escenarios internacionales, pero sin tener un contrato, un empleo o presentaciones aseguradas.

Su plan dependía de lo que pudiera surgir en el camino. En un comienzo, un bar le abrió las puertas para cantar, lo que parecía un buen punto de partida. Sin embargo, pronto descubrió que el panorama no sería sencillo. Según relató, fueron incluso algunos colombianos en el extranjero quienes no le brindaron el respaldo que esperaba, situación que lo llevó a replantear sus opciones.

Ante la falta de estabilidad y oportunidades en la música, Cristian tuvo que dedicarse a distintos oficios para poder sostenerse. Trabajó en una panadería, ayudó a montar estructuras, cargó materiales y realizó diversas labores que le permitieran cubrir sus necesidades básicas. Con el tiempo, sus esfuerzos no estaban dirigidos a triunfar en la industria musical, sino a sobrevivir en un país donde la falta de apoyo lo obligó a abandonar temporalmente su sueño artístico.





Finalmente, tomó la decisión de regresar a Colombia. Aunque volvió con la tranquilidad de estar nuevamente en su país, aún carga con el compromiso económico del préstamo que pidió para viajar, una deuda que continúa pagando. No obstante, su regreso también trajo noticias positivas. Hace algunos meses conoció a Peter Manjarrés, reconocido artista vallenato, con quien logró grabar y lanzar una canción, un paso que considera significativo para retomar el rumbo de su carrera.

Pese a las dificultades, Cristian mantiene intacto su deseo de crecer en la música. Sueña con convertirse en una figura destacada de la ranchera y lograr que su estilo sea bien recibido en el exterior.

