Exfinalista de 'A Otro Nivel' fue a cumplir el sueño americano, pero fue una pesadilla

Cristian Camilo hizo un préstamo bancario para viajar a Estados Unidos y apostar por su carrera artística; sin embargo, al llegar, tuvo que someterse a todo tipo de empleos para sobrevivir.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de dic, 2025
Finalista de 'A Otro Nivel' fue a cumplir el sueño americano: fue una pesadilla.