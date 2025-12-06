Publicidad

Familia de Miguel Ayala no creía que él estuviese secuestrado: así se enteró de la noticia - CaracolTV

Sebastián Ayala, hermano del reconocido cantante secuestrado, relató cómo vivió la familia los 15 días secuestro y por qué al inicio creían que se trataba de un intento de robo.

Familia de Miguel Ayala no creía que él estuviese secuestrado: así se enteró de la noticia

Sebastián Ayala, hermano del reconocido cantante secuestrado, relató cómo vivió la familia los 15 días secuestro y por qué al inicio creían que se trataba de un intento de robo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de dic, 2025
Familia de Miguel Ayala no creía que él estuviese secuestrado