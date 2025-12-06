Familia de Miguel Ayala no creía que él estuviese secuestrado: así se enteró de la noticia

Sebastián Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, relata los momentos de angustia que vivió su familia tras el secuestro de su hermano, quien fue privado de la libertad el pasado 18 de noviembre. Ese día, el joven y el mánager del artista (Nicolás Pantoja) fueron reportados como secuestrados luego de que, mientras se desplazaban por la vía Panamericana, fueran abordados por hombres armados que se movilizaban en dos vehículos y una motocicleta.

Ambos viajaban desde Popayán con destino a Palmira, en el Valle del Cauca, donde tomarían un vuelo en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Sin embargo, en el camino fueron obligados a devolverse por la misma carretera y posteriormente a desviarse hacia una zona desconocida.

Sebastián cuenta en declaraciones para el programa 'La Red', desde Villavicencio, que en un primer momento su familia creyó que se trataba de un intento de robo y que su hermano se encontraba bien. Ante la falta de información clara, comenzaron por preguntarles a los amigos del joven en Popayán con el fin de reconstruir sus últimos movimientos y entender qué había ocurrido realmente.

La incertidumbre aumentó cuando, un día antes del rescate, los delincuentes establecieron contacto y realizaron una exigencia económica elevada. En total pidieron 7.500 millones de pesos, cifra que debía ser entregada en la mayor brevedad posible. La situación generó momentos de profunda preocupación, pues no contaban con mayores detalles sobre el paradero del joven ni sobre el estado en el que se encontraba.





Sebastián recordó que al día siguiente, alrededor de las 11:00 a.m., recibieron la noticia del operativo exitoso del Gaula, que permitió rescatar con vida a su hermano y al mánager. De inmediato, la familia se desplazó desde Villavicencio hacia Bogotá para reencontrarse con él y verificar personalmente que se encontrara fuera de peligro. El encuentro, según relata, estuvo cargado de emoción y alivio, especialmente después de las tensas horas vividas desde el momento del secuestro hasta que las autoridades confirmaron el rescate.

Para Sebastián, el retorno de su hermano representa un motivo profundo de gratitud. Expresó sentirse dichoso de volver a tenerlo cerca y destacó el vínculo especial que los une, no solo por su relación familiar, sino también por la música. Ambos, según su versión, son los únicos hijos de Giovanny Ayala que heredaron su talento artístico, razón por la cual mantienen una conexión estrecha y comparten proyectos en el ámbito musical.

