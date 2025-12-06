Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

A presentador de noticias lo suplantaron y ahora debe más de cuatro millones de pesos - CaracolTV

Johnatan Nieto cuenta en 'La Red' cómo se enteró que estaba reportado en datacrédito por no haber pagado el impuesto de un carro que nunca compró y que ahora lo tiene en aprietos.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A presentador de noticias lo suplantaron y ahora debe más de cuatro millones de pesos

Johnatan Nieto cuenta en 'La Red' cómo se enteró que estaba reportado en datacrédito por no haber pagado el impuesto de un carro que nunca compró y que ahora lo tiene en aprietos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
A reconocido presentador de noticias lo suplantaron y ahora está endeudado