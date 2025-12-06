A presentador de noticias lo suplantaron y ahora debe más de cuatro millones de pesos

El reconocido presentador de noticias Johnatan Nieto enfrenta un caso de suplantación que ha puesto en riesgo su tranquilidad. El comunicador, quien decidió contar su experiencia en una entrevista para el programa 'La Red', relata que todo comenzó de manera aparentemente inofensiva, cuando un día recibió un correo electrónico en el que le informaban que debía pagar los impuestos de un vehículo registrado en el Valle del Cauca.

Como nunca ha tenido, ni tiene actualmente, un automóvil en la ciudad de Cali, optó por ignorar el mensaje, convencido de que se trataba de un error o un intento de estafa común.

Sin embargo, con el paso de los meses descubrió que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Durante una visita a una entidad bancaria, le informaron que aparecía reportado en Datacrédito por una deuda relacionada con la Gobernación del Valle del Cauca.

Según el registro, el presentador tendría un vehículo cuyo pago de impuestos se encontraba en mora desde 2015, lo que significaba casi 10 años de obligaciones incumplidas. La sorpresa fue mayúscula, pues desconocía totalmente la existencia del automóvil y, por supuesto, no tenía relación alguna con su compra o registro.





Ante este descubrimiento, Nieto decidió acudir a la Fiscalía General de la Nación para denunciar formalmente la suplantación de identidad. No obstante, aseguró que hasta ahora no ha encontrado respuesta ni avances claros en el proceso, situación que incrementa su frustración. A pesar de la presión que ha recibido, se niega a pagar el monto que le exigen y que supera los cuatro millones de pesos, ya que considera injusto asumir una deuda relacionada con un vehículo que nunca ha sido suyo.

En su intento por obtener claridad sobre el caso, ha solicitado en repetidas ocasiones a la Secretaría de Movilidad de Cali los documentos originales de la supuesta compra del carro. Su objetivo es demostrar que él no tuvo participación en esa adquisición. Sin embargo, afirma que lleva año y medio esperando respuesta y que ninguna de las solicitudes ha sido atendida. La falta de colaboración institucional lo mantiene en un limbo administrativo que afecta no solo su historial crediticio, sino también su seguridad jurídica.

Una de sus mayores preocupaciones es que el vehículo, registrado con su identidad, continúe circulando sin control. Le inquieta que, si llegara a verse involucrado en algún delito, él podría aparecer como responsable debido a la información oficial. El presentador reconoce que siente miedo ante esa posibilidad y pide que las autoridades competentes tomen medidas para esclarecer la situación y evitar consecuencias mayores.

