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Melissa Martínez tiene novio y piensa en tener hijos pronto

Melissa Martínez, reconocida periodista deportiva de Colombia, tiene novio, confirmaron personas cercanas a ella. La hinca de Junior piensa en tener hijos pronto.

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Melissa Martínez tiene novio: está muy enamorada y sueña con tener hijos

Luego de su frustrado matrimonio con Matías Mier, futbolista uruguayo con el que duró tres años casadas, la periodista deportiva se dio una nueva oportunidad en el amor.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Melissa Martínez tiene novio: está muy enamorada y sueña con tener hijos