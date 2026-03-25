Melissa Martínez tiene novio: está muy enamorada y sueña con tener hijos

Así se reveló en ‘Se Dice de Mí’, programa de Caracol Televisión, que confirmó que Melissa Martínez actualmente tiene una “relación sentimental muy serena”, que ella prefiere mantener en privado.

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Incluso, la atlanticense, que reveló cómo se enteró de la infidelidad de su exmarido, no habló de su actual pareja, aunque un amigo suyo, Alfredo Ordosgoitia, sí aseguró que “está felizmente enamorada”.

Lo que sí expresó Martínez en el formato son sus deseos de tener un hijo pronto. “Quiero ser mamá. Siempre soñé con ser mamá, más a los 40, que a los 30 o que a los 20. Así que me parece que es un momento idóneo, creo que tengo el contexto, la fuerza, la vitalidad y la plata… porque me dicen que un hijo vale, no sé. Yo sé que soy costosa, pero yo me pago yo misma mis vainas”, declaró la periodista.

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Sus allegados manifestaron que ella está en el mejor momento de su vida y que esperan que pronto pueda cumplir su sueño de tener un hijo. Incluso, Óscar Córdoba, exfutbolista de la Selección Colombia y compañero de trabajo de Martínez, bromeó con que “ese peladito va a estar en todos los videos que monte”.



¿Qué pasó con el matrimonio de Melissa Martínez?

La relación, que culminó en matrimonio en 2019, llegó a su fin a finales de 2022 en medio de una fuerte exposición mediática. Sin embargo, durante mucho tiempo la comunicadora optó por guardar silencio frente a los detalles de la ruptura.

No obstante, años después, Martínez decidió contar su versión. Según reveló, la separación estuvo marcada por una infidelidad por parte de Mier, hecho que no solo provocó el quiebre de la relación, sino que también desencadenó un proceso emocional complejo.

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De acuerdo con su testimonio, el descubrimiento de la traición no ocurrió en privado, sino en medio del ruido mediático, lo que hizo aún más difícil la situación. La periodista aseguró que la exposición pública fue uno de los aspectos más dolorosos del proceso.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la rapidez con la que se formalizó la ruptura: Martínez confirmó que firmó el divorcio apenas cuatro días después de enterarse de la infidelidad, evidenciando la contundencia de su decisión. La comuncadora le dio tiempo al tiempo para pasar ese capítulo duro, que ahora es una etapa ya superada, desde la cual ha podido reconstruir su vida personal y profesional.

