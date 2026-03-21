Melissa Martínez reveló cómo se enteró de la infidelidad de Matías Mier: “Necesitaba una disculpa”

En el programa Se Dice De Mí, Melissa Martínez abrió su corazón sobre diversos temas como su infancia, su llegada al periodismo y a la televisión, pero también habló de su vida privada.

Mira también: Juancho de la Espriella reapareció tras operación de urgencia: “Se me infectó, mucho dolor”



¿Cómo se enteró Melissa Martínez de infidelidad de Matías Mier?

La presentadora contó que se enteró de la infidelidad de su entonces pareja de dos maneras. La primera ocurrió en la madrugada, cuando el celular de Matías Mier, con quien estuvo casa 3 años, comenzó a vibrar mientras recibía una llamada que ella contestó. La confirmación llegó después, al ver una fotografía publicada en una "revista de chismes", lo que hizo aún más dolorosa la situación.



“Lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, sentir que la persona que debía cuidarme en ese momento, no me cuidó”, expresó la presentadora, dejando ver el impacto emocional que tuvo la forma en la que se hizo pública la ruptura.

Sobre la relación, reflexionó que el amor puede acabarse en cualquier momento, pero que este tipo de situaciones se pueden hablar de otra manera. “Pudo haberlo hecho mejor”, aseguró.

Martínez contó que, tras hablar con Mier, en tan solo cuatro días ya habían firmado el divorcio.





Aunque logró cerrar ese capítulo rápidamente en lo legal, en lo emocional fue distinto. Martínez confesó que necesitaba una disculpa que nunca llegó, por lo que tuvo que iniciar un proceso de sanación por su cuenta.

Publicidad

Cinco días después de lo ocurrido, comenzó terapia, apoyándose también en su trabajo, el cual, según afirmó,nunca dejó de lado y se convirtió en un pilar fundamental para salir adelante.

Mira también: Giovanny Ayala arremetió contra Jessi Uribe por “chillón”: esto fue lo que dijo

Publicidad

No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo