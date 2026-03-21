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Cómo se enteró Melissa Martínez de la infidelidad de Matías Mier

Melissa Martínez reveló cómo descubrió la infidelidad de Matías Mier y habló del difícil proceso emocional que enfrentó tras su divorcio, marcado por la exposición pública y la falta de una disculpa.

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Melissa Martínez reveló cómo se enteró de la infidelidad de Matías Mier: “Necesitaba una disculpa”

Melissa Martínez reveló cómo descubrió la infidelidad de Matías Mier y habló del difícil proceso emocional que enfrentó tras su divorcio, marcado por la exposición pública y la falta de una disculpa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de mar, 2026
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