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Se Dice de Mí: Melissa Martínez revela si todavía sueña con ser mamá - CaracolTV

La presentadora y periodista deportiva recuerda cómo llegó a la televisión, cómo superó su sobrepeso y su divorcio de Matías Mier, con quien estuvo casada durante tres años. Además, habla de dos momentos que la pusieron a prueba.

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Melissa Martínez revela si todavía sueña con ser mamá

Se Dice de Mí: Melissa Martínez revela si todavía sueña con ser mamá

La presentadora y periodista deportiva recuerda cómo llegó a la televisión, cómo superó su sobrepeso y su divorcio de Matías Mier, con quien estuvo casada durante tres años. Además, habla de dos momentos que la pusieron a prueba.

Por: Daniela Correa Grisales
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