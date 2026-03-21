Se Dice de Mí: Melissa Martínez revela si todavía sueña con ser mamá - CaracolTV
La presentadora y periodista deportiva recuerda cómo llegó a la televisión, cómo superó su sobrepeso y su divorcio de Matías Mier, con quien estuvo casada durante tres años. Además, habla de dos momentos que la pusieron a prueba.
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