Victoria Ruffo habló de su testamento, tras rumor de su muerte: “No voy a dejarle nada”

Los consumidores de Internet inventaron rumores de que la actriz Victoria Ruffo había fallecido. Para aclarar, la mujer salió a hablar sobre la incómoda situación: “¿ Y se alegraron o se entristecieron?, oye yo ni enterada, ¿ y de qué me morí?, dijo Ruffo en entrevista con medios mexicanos.

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Según un video hecho con Inteligencia Artificial, Victoria habría muerto a sus 63 años en un hospital de la ciudad de México, supuestamente, la causa de su muerte fue una intoxicación. El video estaba tan bien hecho que alcanzó más de un millón de vistas, pues contaba con elementos visuales y supuestos partes médicos; además de todo, incluía una grabación de un supuesto familiar de ella confirmando el fallecimiento; todo esto, a simple vista, parecía muy real. Pero para ella no es sorpresa porque ya había sido víctima de estos chistes de mal gusto.



¿Qué dijo Victoria Ruffo de su testamento y de Eugenio Derbez?

En medio de la entrevista con varios medios de comunicación de México, Victoria aclaró que seguía viva. Algunos periodistas aprovecharon su presencia para preguntarle sobre su testamento y si estaría incluido su exesposo Eugenio Derbez. “No, yo no voy a dejarle nada. Está más bien ‘codo’, no, no , no, los que son ‘codos’, son ‘codos’ cuando quieren “ dijo Victoria.

El actor de películas como ‘Sherk’, ‘Latin Lover’ y ‘No Se Aceptan Devoluciones’ y Victoria Ruffo, protagonista de numerosas novelas mexicanas, comenzaron su historia de amor en 1989, y, después de unos cortos años de noviazgo, decidieron contraer matrimonio tras conocer que ella estaba esperando a José Eduardo, su hijo en común.



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La manera en que la pareja se casó es controversial, pues Derbez dice que la ceremonia fue improvisada pero verdadera, mientras que Victoria dice que la boda jamás fue real y que solo fue un invento para evitar comentarios de la prensa.

En el programa de Jose Eduardo, Eugenio contó cómo fue la inesperada ceremonia: la pareja compró los anillos en una joyería ubicada en un estacionamiento de la ciudad, pero él no quería entregárselos de una manera informal, es por eso que, junto a sus amigos, organizaron una reunión donde se celebraría la boda. ¡Fue con vestido prestado, con un padre improvisado y con hamburguesas y pizza de comida!

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Después del nacimiento de José Eduardo, los actores decidieron terminar su relación, en 1997, y comenzaron una batalla legal en la que cada uno alegó por tener la custodia de su hijo. Dice Derbez que ella se apoyó en la ‘boda falsa’ para poder quedarse con él, mientras que, Victoria dijo que Eugenio jamás la apoyó económicamente para la manutención de su hijo y que no se interesó en compartir tiempo con él. Por eso mismo, la relación de la pareja terminó en los peores términos.

“Yo siempre estoy abierto a reconciliarme, lo que siempre me ha tenido muy dolido es el no poder haber visto crecer a mi hijo, el que me hayan quitado la patria potestad y que me hayan tenido una orden de restricción. Que yo no me haya podido acercar a mi hijo en tantos años es algo que lleva uno tatuado” dijo Derbez en una entrevista con Univisión.