Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
En vivo ‘A Otro Nivel’
Mariana Gómez, embarazada
Convocatoria Selección Colombia
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Victoria Ruffo habló de su testamento, tras rumor de su muerte y de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo, famosa actriz mexicana, contestó a los rumores de su muerte y habló sobre su testamento y si le dejaría algo a su exesposo Eugenio Derbez, padre de su único hijo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Victoria Ruffo habló de su testamento, tras rumor de su muerte: “No voy a dejarle nada”

La reconocida actriz mexicana apareció en redes sociales, luego de que se dijera que había fallecido y en entrevistas habló sobre un tema que generó controversia en la familia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de mar, 2026
Comparta en:
Victoria Ruffo