Cuántos años le lleva William Levy a Jenifer Camacho, su nueva novia: esto se sabe

El pasado domingo 22 de marzo, el reconocido actor cubano William Levy sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al confirmar su relación con Jenifer Camacho. Aunque el modelo se ha caracterizado por mantener sus relaciones amorosas lo más alejadas posibles del escrutinio público, en esta oportunidad decidió presumir a su nuevo amor, demostrando de esta forma que su relación va bien y que no le interesan las opiniones de las personas que lo rodean.

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En la publicación de Instagram, que se hizo a través de las historias de la citada red social, se aprecia al actor de producciones como 'Cuidado con el ángel', Triunfo del amor' y 'Sortilegio' disfrutando de un café en Andalucía, España, junto a su actual novia; asimismo, se viralizó una fotografía en la que aparecen besándose frente a la cámara mientras disfrutan del paisaje.



Diferencia de edad entre William Levy y su novio Jenifer Camacho

Levy nació el 29 de agosto de 1980 en Cojímar, Cuba; por lo que a la fecha tiene 45 años. Adicionalmente, es padre de dos hijos que están cada vez más cerca de ser adultos: Christopher Alezander de 20 años, y Kailey de 16 años.

De acuerdo con medios internacionales como People, su actual pareja sentimental se dedica a ser enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos y tiene 21 años; por lo que el actor le llevaría aproximadamente 24 años.





Según la información expuesta en sus plataformas digitales, Camacho ha demostrado tener una vida activa, así como también ha expuesto que es una amante de la actividad física.

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"Felicidades a William y a la bella Jenifer, suerte con su amor.", "Dios permita que Elizabeth encuentre el amor y la hagan feliz🙌", "Ya está buscando quien lo cuide en la vejez, ¿qué mejor que un profesional? Tú muy bien Willy 😉😬", "Tiene más o menos la edad de su hijo", "Le dobla la edad 😂", "Se la buscó 20 años menor que él ajjaja", "Ella como Enfermera en España no gana mucho así que a él le tocará mantener a ella y sus dependientes 😂😂😂😂", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

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