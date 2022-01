¿Se separa? William Levy, actor en ‘El Triunfo del Amor’, confirmó su divorcio, pero se arrepintió

Fin de un amor, pero no de una familia; eso es lo que quiso decir el galán de la televisión internacional William Levy, cuando a través de sus redes sociales dejó saber públicamente la decisión que tomó junto a Elizabeth Gutiérrez de darle fin a su matrimonio, anuncio que parece ser, no debió dar tan anticipadamente.

Luego de 19 años de estar juntos, presuntamente la relación del hombre de 41 años y la mujer de 42, ya no va más, aún por razones desconocidas que los personajes no han hecho saber.

Publicidad

Te puedo interesar: ¡Se confirmó! Jason Momoa anunció su separación con la actriz Lisa Bonet

En primer lugar, Levy, que actualmente lo vemos ver a través de Caracol Televisión en la novela 'El Triunfo del Amor' , intentó comunicar lo ocurrido con su posible exesposa a sus seguidores, lo cual alcanzó a ser captado por algunos canales informativos. Sin embargo, el anuncio no duró mucho, pero sí lo suficiente para ser atrapado por el ojo público:

Publicidad

"Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", fue lo que publicó el actor en las historias de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 9 millones de seguidores.

Mira también: ¿Zayn Malik y Gigi Hadid se separan? El cantante es acusado de golpear a su suegra

Publicidad

Misteriosamente, horas después la historia fue eliminada, y reemplazada por un texto: “I'm ready for the new chapter in my life (Estoy preparado para el nuevo capítulo de mi vida)", a lo que seguidores y algunos portales digitales se cuestionan si hay un porqué detrás, causando confusión e incertidumbre públicamente.

Publicidad



Hasta el momento, no se conoce otro pronunciamiento por parte de alguno de los famosos, pero se espera que próximamente “se confirme” lo que William ya adelantó con respecto a su vida privada.