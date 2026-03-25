Así se ve Toñito, mejor amigo del protagonista en 'Amarte así Frijolito', 20 años después

Han pasado más de 20 años desde que se grabó 'Amarte así Frijolito', la novela mexicana que contó con la participación de actores de la talla de Alejandro Felipe Flores (Frijolito), Litzi, Mauricio Ochmann, Roberto Mateos, Carla Peterson, entre otras figuras del entretenimiento internacional. Uno de los personajes más queridos era sin duda el niño que interpretó a Toñito, quien tan solo tenía cinco años cuando hizo parte del proyecto.

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Quién es el niño que hizo de Toñito en 'Amarte así Frijolito' y cómo se ve actualmente

El joven actor trabajó durante 7 años en la TV Azteca, participando en producciones como 'Lo que callamos las mujeres', 'A cada quien su santo', 'La vida es una canción', entre otras. Pese a que tenía una prometedora carrera dentro de la industria del entretenimiento, tomó la decisión siendo muy joven de alejarse temporalmente de este mundo para enfocarse en su crecimiento profesional y en llevar una vida "normal".



En la actualidad, tiene una agencia de publicidad llamada Dafton Media, en la que atiende clientes de México y Estados Unidos. Aunque no descarta por completo la posibilidad de regresar a la actuación, afirma que se siente mucho más satisfecho con su trabajo como emprendedor y admite que también se ha sentido atraído en algunas ocasiones por la creación de contenido digital.



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Cómo entró el niño que hizo de Toñito a 'Amarte así Frijolito'

En una entrevista para People, Juárez contó que la oportunidad de hacer parte de esta novela llegó cuando estaba con su hermano en un centro comercial y se acercó un hombre a proponerles participar en un casting, pues estaban buscando niños para un proyecto en la pantalla chica. Luego de recibir un "sí" por parte de la producción, tuvo que viajar hasta Argentina y radicarse allí durante 8 meses para el rodaje y fue en este periodo de tiempo que cumplió sus seis años.

Pese a que el tiempo ha corrido, el joven recuerda con cariño esta etapa de su vida: "Mi primer trabajo como actor, sin duda una experiencia inolvidable que marcó mi vida y la de mi familia. 14 años después y las personas siguen viéndola en diferentes partes del mundo 🌎. Gracias a todas las personas con las que tuve el honor de compartir esta experiencia", escribió en alguna ocasión.

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