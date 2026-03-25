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Cómo se ve Toñito de 'Amarte así Frijolito' 20 años después - CaracolTV

Leonardo Juárez fue el actor que, con tan solo 5 años, aceptó el reto de participar en un proyecto televisivo sin tener experiencia como actor. Hoy en día es mayor de edad y tiene una agencia de publicidad.

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Así se ve Toñito, mejor amigo del protagonista en 'Amarte así Frijolito', 20 años después

Leonardo Juárez fue el actor que, con tan solo 5 años, aceptó el reto de participar en un proyecto televisivo sin tener experiencia como actor. Hoy en día mantiene una vida alejada de los medios; a esto se dedica.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Cómo se ve en la actualidad Toñito, actor de 'Amarte así Frijolito'.