Así se ve actualmente la niña del meme de la cara confundida: se rodea de los famosos de Hollywood

En 2013, Chloe Clem se convirtió en una de las imágenes más compartidas en redes sociales luego de que su madre publicara un video familiar. En la grabación, les informaron a ella y a su hermana que viajarían a Disneyland. Mientras su hermana mayor celebraba la noticia, Chloe observó en silencio y miró a la cámara con un gesto de confusión. En ese momento tenía dos años.

Chloe Clem es la niña del meme de cara confundida

La escena se difundió en distintas plataformas digitales y dio origen a uno de los memes más reconocidos de la década. La expresión de la niña fue utilizada en múltiples contextos en internet y su rostro circuló en publicaciones, comentarios y montajes gráficos. Con el paso del tiempo, la imagen continuó vigente y fue retomada por usuarios de diferentes países.



A medida que creció, Chloe mantuvo presencia en redes sociales. Desde sus cuentas oficiales compartió fotografías y videos relacionados con su vida cotidiana, actividades escolares y celebraciones familiares. En varias ocasiones recreó la expresión que la hizo conocida y participó en contenidos que hacían referencia al origen del meme.

También difundió momentos relacionados con su hermana Lily, quien apareció en el video original. En sus publicaciones incluyó imágenes de cumpleaños y graduaciones, así como recuerdos familiares. Ambas continuaron vinculadas a la historia que las dio a conocer en internet.





El alcance de su imagen le permitió asistir a eventos y encuentros con figuras del entretenimiento. En una de sus publicaciones recordó el momento en que conoció a Mckenna Grace. En la fotografía aparecieron juntas y Chloe manifestó su interés en participar en proyectos cinematográficos en el futuro.

En otras ocasiones compartió imágenes con integrantes de la serie Stranger Things. Entre ellos estuvo Jake Connelly, quien interpretó a Derek en la temporada más reciente. Asimismo, publicó una fotografía junto a Jamie Campbell Bower, actor que dio vida al personaje Vecna en la producción.

Dentro de sus redes también aparecieron imágenes con Ralph Macchio y Shawn Mendes, con quienes coincidió en distintos espacios públicos. Estos encuentros formaron parte de los contenidos que difundió a sus seguidores.

Actualmente, Chloe actualmente tiene 15 años y mantiene una actividad constante en las redes sociales donde documenta experiencias personales y encuentros con figuras del cine y la televisión; gracias a la viralidad que surgió a partir de una expresión captada en la infancia, se transformó en una trayectoria digital sostenida.

Ella no es la única niña, cuyo rostro se ha convertido en meme, debido a que, con el crecimiento de las plataformas, varios pequeños han mostrado su cara y con ello se ha generado la creación de varias imágenes virales.

