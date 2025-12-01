Cómo se ve hoy en día 'La niña del desastre', el meme de 2005 que aún es recordado en redes

Una de las imágenes más memorables de toda Internet es la protagonizada por Zoe Roth, quien ahora tiene 25 años, pero que era solo una niña cuando se convirtió en meme internacional. Esta fotografía que, para cualquier conocedor de las plataformas digitales es fácil de recordar, fue tomada por su padre, quien planeaba ganarse un prestigioso concurso.

Según detalló en varias entrevistas, la instantánea se logró justo cuando un grupo de bomberos estaba apagando un incendio que se registró en Carolina del Norte. Al ver que la situación estaba bajo control, el hombre decidió poner a su hija frente al fuego mientras captaba una mirada diabólica; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que esta imagen le daría la vuelta al mundo y que sería recordada casi 20 años después.

La idea era enviar esta postal a la revista JPG, que tenía un concurso llamado 'Emotion capture' y así fue; de hecho, padre e hija se quedaron con el primer puesto de la competencia.

Poco después la imagen se valorizó, por lo que llegaron a recibir hasta casi 500 mil dólares, que en moneda colombiana corresponden a aproximadamente dos mil millones de pesos.



Cómo luce 'La niña desastre' 20 años después

A pesar de que mantiene una vida alejada del mundo del entretenimiento, la joven es activa en redes sociales, pues en su cuenta oficial de Instagram recoge más de 20 mil seguidores, a pesar de que la tiene completamente privada. Se sabe que tiene 25 años y que estudió en en el UNC Chapel Hill.

En varias oportunidades se ha conocido que no le molesta que la relacionen con la imagen viral o que le pregunten por la historia detrás de esta, pues acostumbra a mostrar el cambio físico que ha tenido y a hablar abiertamente sobre el tema cómo una simple foto le cambió la vida a ella y toda su familia.

Las últimas apariciones públicas que están registradas en Internet sobre ella datan del año 2019 cuando asistió al evento Internet Live By BuzzFeed, y en 2021, cuando posó junto a la foto en la que se le observa cuando estaba en sus primeros años de vida.

A diario, la mujer recibe comentarios por parte de los usuarios de Internet donde toman con buen sentido del humor lo ocurrido.