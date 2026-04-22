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Cristina García actriz de ‘Escupiré sobre sus tumbas’ anuncia que está embarazada - CaracolTV

Cristina García confirmó que espera su primer hijo junto a su pareja, Gabriel Jaramillo, a través de una publicación en redes sociales y generó reacciones en los internautas y en sus colegas.

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Actriz de ‘Escupiré sobre sus tumbas’ anuncia que está embarazada

Cristina García confirmó que espera su primer hijo junto a su pareja, Gabriel Jaramillo, a través de una publicación en redes sociales y generó reacciones en los internautas y en sus colegas.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Cristina Garcia anunció que esta embarazada