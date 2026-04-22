Actriz de ‘Escupiré sobre sus tumbas’ anuncia que está embarazada

La actriz Cristina García dio a conocer que está embarazada de su primer hijo. El anuncio lo realizó mediante sus redes sociales, donde compartió un carrusel de fotografías en las que aparece junto a su pareja, Gabriel Jaramillo, una ecografía y su mascota, que también forma parte de su entorno familiar. En la publicación indicó que el nacimiento del bebé estaría previsto para octubre de 2026, lo que sugiere que se encuentra en los primeros meses de gestación.

En sus historias, la actriz mostró dos pruebas de embarazo que confirmaron la noticia. También manifestó que ha estado leyendo los mensajes enviados por sus seguidores y que ha intentado responderlos. A través de ese mismo espacio, habilitó una encuesta para que el público participara opinando sobre el posible sexo del bebé, con las opciones de niño o niña.



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La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales. Seguidores y personas del medio artístico dejaron mensajes relacionados con el anuncio. Entre ellos se destacó la interacción de colegas con quienes ha compartido proyectos en televisión, así como comentarios de usuarios que reaccionaron a la publicación.





"MUERO DE AMOR SISSSS", este fue el comentario de Maria Elisa Camargo, protagonista de 'Escupiré sobre sus tumbas' y con quién comparte el rol de hermanas junto a García en la novela; además Cristian Gamero, quien tambien es protagonista de dichea novela indicó: "Qué felicidad más grande se os quiere pareja".

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Otros de los comentarios se destacaron en dar sus felcitaciones y recibir esta noticia con un gran asombro: "Felicitaciones!!! Que hermosura ", "Queeeeeeeeeeeee me desmayé ", "FELICITACIONES, que hermosura", "Ay que bellezaaaa!!!!!!", "Qué queeeee!! Mi Cris que emoción!".

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Cabe destacar que, Cristina García ha participado en varias producciones de la televisión colombiana. Uno de sus primeros papeles fue en la novela 'Rafael Orozco: el ídolo', donde interpretó a Ninfa Murgas. Posteriormente, hizo parte del elenco de “La esclava blanca” con el personaje de Isabelita Parreño. También participó en “El hijo del cacique”, donde interpretó a Marisol Acosta. Uno de sus trabajos más recientes fue en la producción “Escupiré sobre sus tumbas”, en la que dio vida a Nicolle Obregón.

La actriz ha mantenido actividad constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Con este anuncio, suma un nuevo momento en su vida personal que coincide con su trayectoria en televisión.

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Quién es la pareja de Cristina García

La pareja de la actriz es Gabriel Jaramillo Ramírez, con quien mantiene una relación desde hace cerca de siete años. Ambos contrajeron matrimonio en 2018 en una ceremonia realizada en Cartagena. Jaramillo es abogado y es originario de Cúcuta.

Según lo compartido por la actriz, ambos han construido un entorno familiar durante su relación y ahora se preparan para la llegada de su primer hijo. El anuncio del embarazo se suma a la información que ha compartido en sus redes sociales, donde documenta este proceso junto a su pareja.

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