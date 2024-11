María Elisa Camargo confesó que estaba predispuesta con Cristian Gamero, ¿no lo soportaba?

Escupiré sobre sus tumbas cautiva a los colombianos cada noche con la intriga que identifica a la historia. Para nadie es un secreto que la trama está pasando por uno de sus mejores momentos y que sus personajes también han atrapado a los televidentes.

El triángulo amoroso entre Vinicio, Katherine y Victoria parece no tener final, así como la venganza del protagonista en contra de toda la familia Obregón, a quienes culpa por la muerte de su hermano Sonny, ¿tendrá razón?

Fuera de la pantalla, estos actores también han llamado la atención del público y sus vidas son motivo de conversación en redes sociales y en entrevistas realizadas en varios medios de comunicación, como es el caso de la Revista 15 Minutos.

Y es que allí los tres personajes principales de la apasionada historia tuvieron la oportunidad de hablar acerca de sus vidas, su rol dentro de la producción y, como era esperarse, de la relación que tienen entre ellos y del amor.

María Elisa Camargo no tenía la mejor impresión de Cristian Gamero

En medio de su conversación, la actriz reveló que está soltera hace casi un año, pero abierta al amor y a las nuevas personas que puedan llegar a su vida. Sin embargo, un tema que llamó la atención es que se refirió a su coprotagonista.

Comentó que cuando conoció a Essined inmediatamente tuvieron buena química, pese a que no trabajaron mucho juntas, ya que no hay tantas escenas en las que se encuentren en el mismo lugar o en las que sus personajes las involucren.

No obstante, fue su confesión sobre Cristian la que no pasó desapercibida, pues aseguró que no fue amor a primera vista, realmente la primera vez que tuvo contacto con él “estaba muy predispuesta y pensó que sería una estrellita”.

Afortunadamente el intérprete de Vinicio le dio una sorpresa y resultó ser un actor tranquilo y con el que poco a poco formó una gran amistad, actualmente demuestran que hay mucha química entre ellos y son grandes colegas de trabajo.

Así lo dejaron ver también en entrevistas exclusivas con Caracoltv.com en las que tomaron del pelo, se hicieron bromas y quedó más que claro que son buenos amigos que, además, vivieron muchas cosas juntos durante las grabaciones.