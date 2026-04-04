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¿Giovanny Ayala se arrepiente de lo que dijo del homenaje a Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala responde a las acusaciones de que “es envidioso”, habla de su éxito y se refiere a algunos de sus colegas, sin embargo, deja claro que la envidia es mejor despertarla, que sentirla.

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¿Giovanny Ayala se arrepiente de lo que dijo del homenaje a Yeison Jiménez?: “Yo lo tengo todo”

Giovanny Ayala responde a las acusaciones de que “es envidioso”, habla de su éxito y se refiere a algunos de sus colegas, sin embargo, deja claro que la envidia es mejor despertarla, que sentirla.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
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