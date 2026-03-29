La Red: Exparticipante de A Otro Nivel estuvo internada para salvar su vida - Resumen Capítulo - CaracolTV Mientras una exparticipante de A Otro Nivel recuerda una dolorosa época de su vida, Viena Ruiz revela por qué se radicó en EE. UU., y Pilar Schmitt habla de su hija y del síndrome del nido vacío.