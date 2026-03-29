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La Red: Exparticipante de A Otro Nivel estuvo internada para salvar su vida - Resumen Capítulo - CaracolTV

Mientras una exparticipante de A Otro Nivel recuerda una dolorosa época de su vida, Viena Ruiz revela por qué se radicó en EE. UU., y Pilar Schmitt habla de su hija y del síndrome del nido vacío.

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Exparticipante de A Otro Nivel estuvo internada para salvar su vida - Resumen Capítulo

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Mientras una exparticipante de A Otro Nivel recuerda una dolorosa época de su vida, Viena Ruiz revela por qué se radicó en EE. UU., y Pilar Schmitt habla de su hija y del síndrome del nido vacío.

Por: Daniela Correa Grisales
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