La Red: Tina y Dani, del ‘Desafío’, reaparecieron y una de ellas habló de Lucho | Resumen - CaracolTV Mientras las mellizas del reality aceptan el reto de Boyacoman en ‘La Red’; una deportista olímpica habla de la cirugía a la que se sometió y Yo Me Llamo JLo hace una denuncia pública.