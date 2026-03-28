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La Red: Tina y Dani, del ‘Desafío’, reaparecieron y una de ellas habló de Lucho | Resumen - CaracolTV

Mientras las mellizas del reality aceptan el reto de Boyacoman en ‘La Red’; una deportista olímpica habla de la cirugía a la que se sometió y Yo Me Llamo JLo hace una denuncia pública.

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Mientras las mellizas del reality aceptan el reto de Boyacoman en ‘La Red’; una deportista olímpica habla de la cirugía a la que se sometió y Yo Me Llamo JLo hace una denuncia pública.

Por: Marianella Chavarro Castro
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