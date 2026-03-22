La Red: Personajes del espectáculo relatan su vida frente a procesos estéticos: ¿vanidad o salud? - CaracolTV Mientras que La Segura habla de la reconstrucción que tuvo que realizarse en sus glúteos por malos procedimientos, Daniela Vega toma la decisión de ingresar nuevamente al quirófano para seguir sometiéndose a procedimientos para verse mejor.