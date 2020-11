Lorelei Tarón, la mujer detrás del éxito de Falcao

Con más de 10 años junto al delantero colombiano Radamel Falcao García , Lorelei Tarón ha sido una mujer que se ha encargado de acompañar y apoyar al jugador en todos sus propósitos, dichas y tristezas.

A pesar de la profesión de Falcao que lo mantiene frecuentemente viajando de un lado a otro, la pareja ha sabido mantener la unión familiar tal como lo han dejado ver siempre en cada uno de los eventos en los que se les ha visto juntos, como fue el caso de su llegada a Turquía, nuevo hogar de la familia García Tarón, donde el jugador inició una nueva etapa con el equipo Galatasaray.

No obstante, al igual que Falcao, Lorelei no podía dejar a Mónaco sin antes agradecer todo lo bueno que vivió allí junto a su familia y es por esto que por medio de sus redes sociales y con una galeria de fotos de varios de los momentos especiales en el país europeo aprovechó para despedirse y además reconocer que extrañará este lugar que vio nacer a dos de sus hijas y también al club AS Mónaco que les dio tanto.

El amor a Dios los unió y hoy en día es aún más abundante gracias a todas las bendiciones que les ha dado y en especial por sus tres pequeñas hijas, Dominique, Desirée y Annette y su recién nacido Jedidiah, quienes llenan de luz su hermoso hogar.

