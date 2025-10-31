Amparo Grisales dice por qué no festeja sus cumpleaños, aunque está orgullosa de su edad

Amparo Grisales habló de varios temas de su vida en el pódcast ‘La moda es más fuerte que todo’, de Pilar Castaño, amiga personal de la actriz y jurado de ‘Yo Me Llamo’, de Caracol Televisión.

En esa conversación, la manizaleña aseguró que “la edad existe en la cabeza” y para ella la mente es una herramienta poderosa que le permite moldear y programar los aspectos de su vida que quiera.

“Yo ando muy metida con el estoicismo y entonces me encuentro con muchas creencias y argumentos lindos y cuando yo empecé a escuchar esto dice: ‘Los que celebran los cumpleaños son los que se restan años’. Tu subconsciente y tu mente te va programando a que tienes un año más, voy a celebrar un año más, entonces dice que no hay que celebrar los cumpleaños. Te quita fuerza”, declaró.

La actriz agregó que pocas veces ha celebrado sus cumpleaños y, de hecho, no le gusta que le canten el ‘Happy Birthday’, sobre todo por la lentitud, por lo que, si ella le va a cantar alguien, prefiere hacerlo en español.

“Pero la verdad a mí no me gusta [celebrar su cumpleaños], no porque la gente piensa que es que yo tapo mi edad o que no me gusta decir mi edad, la digo con un orgullo; o sea, tener la edad que tenemos, para mí es de un orgullo porque sabe que uno ha caminado y ha transitado bonito, con buenos hábitos, con buenas memorias, con buenos recuerdos, con emociones lindas y también las tristezas, con fortaleza, las has superado, las haz convertido en cosas positivas. Entonces, eso es lo importante, cuando no te quedas pegada al pasado”, declaró.



Cuántos años tiene Amparo Grisales

La jurado de 'Yo Me Llamo' nació el 19 de septiembre de 1956; por lo que a la fecha (2025) tiene 69 años. A pesar de que muchos seguidores han afirmado que quiere ocultar su edad, la actriz ha desmentido esta información, revelando abiertamente cuántos años tiene y lo orgullosa que se siente de haber cuidado "su templo" por años, pues luce una figura muy cuidada gracias a la buena alimentación y a la actividad física.

