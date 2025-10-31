Mejores disfraces de famosos: familia de Melina Ramírez se vistió de 'Mi villano favorito'

Cada vez son más los famosos que se unen a la celebración de Halloween con divertidos disfraces y sacan a sus hijos a pedir dulces mientras disfrutan de esta festividad. Desde temprano, algunas presentadoras y actrices de Caracol Televisión se reportaron en redes sociales tanto con sus atuendos como también con los que les pusieron a sus pequeños. Mira aquí los mejores vestidos.

Melina Ramírez y Salvador se vistieron de 'Mi villano favorito'

Este 31 de octubre, la presentadora de 'Yo Me Llamo' sorprendió a sus más de cinco millones de seguidores al aparecer vestida como un minion junto a su hijo Salvador. Juan Manuel Mendoza, al parecer, se habría vestido de Gru para unirse a esta celebración:



"Illumination, illumination, iillumination 💛💥😂. Disfraz en familia este año 🎃👻🍭🍬🍫🎉. ¿De qué se disfrazaron en sus casas?🧙🏻", escribió en sus redes.

Valerie Domínguez y su familia se visitó como la Familia Addams

Una de las actrices que más ha estado atenta a esta celebración es la exreina de belleza, pues no solo recreó junto a Juan David 'El Pollo' Echeverry los looks de Justin y Hailey Bieber, sino que también vistió a toda la familia de vampiros para recrear la historia de los locos Addams.



"A MORDER. 🧛🏻🧛🏻‍♀️🧛🏻‍♂️ 🤍 Los primos lejanos de Los Addams: Los Domínguez Echeverri", escribió recientemente en su cuenta de Instagram.



Laura Acuña presumió del traje de astronautas de sus hijos

La presentadora que ha estado en proyectos como 'La Voz Kids' y 'Yo Me Llamo' publicó un carrete de fotos en Instagram hace un par de días dándole la bienvenida a Halloween a su casa. Pese a que no posó frente a las cámaras, sí mostró emocionada los disfraces de sus hijos Helena y Nicolás, quienes optaron por vestirse de astronautas.

Hijas de Maleja Restrepo sorprendieron con tiernos disfraces

La expresentadora de 'Playzone' publicó una galería mostrando que Macarena se vistió de un personaje de 'K-pop Demon Hunters', mientras que Guadalupe decidió hacer dupla con una amiga y disfrazarse de exploradora.

"Adivinen cuánto tiempo me demoré para poner esa peluca 🤣🫣 y estoy segura que va a durar cinco minutos. Y a las exploradoras les llegó una sorpresa. ¿De qué se disfrazaron hoy?", escribió.

