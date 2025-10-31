En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Mejores disfraces de famosos: familia de Melina Ramírez se vistió de 'Mi villano favorito'

Mejores disfraces de famosos: familia de Melina Ramírez se vistió de 'Mi villano favorito'

A propósito de la celebración de Halloween este 31 de octubre, varias famosas de Colombia se pusieron de acuerdo con sus familiares para recrear divertidos disfraces.

De qué se disfrazaron Melina Ramírez, Valerie Domínguez y más famosas en Halloween.
De qué se disfrazaron Melina Ramírez, Valerie Domínguez y más famosas en Halloween.
Foto: Instagram @melinaramirez90 y @valeriedomi
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad