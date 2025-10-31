Mejores disfraces de famosos: familia de Melina Ramírez se vistió de 'Mi villano favorito'

Publicidad
Cada vez son más los famosos que se unen a la celebración de Halloween con divertidos disfraces y sacan a sus hijos a pedir dulces mientras disfrutan de esta festividad. Desde temprano, algunas presentadoras y actrices de Caracol Televisión se reportaron en redes sociales tanto con sus atuendos como también con los que les pusieron a sus pequeños. Mira aquí los mejores vestidos.
Este 31 de octubre, la presentadora de 'Yo Me Llamo' sorprendió a sus más de cinco millones de seguidores al aparecer vestida como un minion junto a su hijo Salvador. Juan Manuel Mendoza, al parecer, se habría vestido de Gru para unirse a esta celebración:
"Illumination, illumination, iillumination 💛💥😂. Disfraz en familia este año 🎃👻🍭🍬🍫🎉. ¿De qué se disfrazaron en sus casas?🧙🏻", escribió en sus redes.
Una de las actrices que más ha estado atenta a esta celebración es la exreina de belleza, pues no solo recreó junto a Juan David 'El Pollo' Echeverry los looks de Justin y Hailey Bieber, sino que también vistió a toda la familia de vampiros para recrear la historia de los locos Addams.
"A MORDER. 🧛🏻🧛🏻♀️🧛🏻♂️ 🤍 Los primos lejanos de Los Addams: Los Domínguez Echeverri", escribió recientemente en su cuenta de Instagram.
La presentadora que ha estado en proyectos como 'La Voz Kids' y 'Yo Me Llamo' publicó un carrete de fotos en Instagram hace un par de días dándole la bienvenida a Halloween a su casa. Pese a que no posó frente a las cámaras, sí mostró emocionada los disfraces de sus hijos Helena y Nicolás, quienes optaron por vestirse de astronautas.
La expresentadora de 'Playzone' publicó una galería mostrando que Macarena se vistió de un personaje de 'K-pop Demon Hunters', mientras que Guadalupe decidió hacer dupla con una amiga y disfrazarse de exploradora.
"Adivinen cuánto tiempo me demoré para poner esa peluca 🤣🫣 y estoy segura que va a durar cinco minutos. Y a las exploradoras les llegó una sorpresa. ¿De qué se disfrazaron hoy?", escribió.
