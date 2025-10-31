En vivo
Caso B- King: capturaron al señalado autor intelectual y Marcela Reyes reaccionó

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la captura de Cristopher N., alias 'El Comandante', señalado de ser el presunto autor intelectual de las muertes de los colombianos.

Marcela Reyes reaccionó a la captura de 'El Comandante', presunto autor intelectual de la muerte de B- King.
Foto: Instagram @marcelareyes y @bkingoficial
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

