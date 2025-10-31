Caso B- King: capturaron al señalado autor intelectual y Marcela Reyes reaccionó

El 16 de septiembre de 2025 inició el viacrucis para las familias de los artistas colombianos Bayron Sánchez y DJ Regio Clown luego de que desaparecieran en Ciudad de México. Un mes después de que se confirmaran las muertes, las autoridades mexicanas dieron a conocer que capturaron al presunto autor intelectual del crimen.

Se trata de Cristopher N., más conocido como 'El Comandante'. Fue el periodista Antonio Nieto el que reveló la primera foto de la detención el pasado 30 de octubre a través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter).

"Era una trampa: el detenido ordenó matarlos por venta de 2CB, negocio de la Unión", escribió en la red.

De acuerdo con las autoridades, junto a esta captura hay registros de otras 16 personas detenidas. Adicionalmente, las investigaciones apuntan a que 'El Comandante' se habría encargado de coordinar el engaño para que las víctimas cayeran, pues se hizo pasar por socio de DJ Regio Clown para acordar una reunión que los condujo directamente hacia la muerte.



El caso, al parecer, estaría relacionado con comercialización de drogas sintéticas y el control que ejercen en los territorios por las ventas de estas sustancias.



Reacción de Marcela Reyes a la detención de 'El Comandante'

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la DJ se pronunció. Es necesario mencionar que tan pronto se conoció que su exesposo y el artista que lo acompañaba en 'El País Azteca' fueron asesinados, la empresaria recibió todo tipo de comentarios en redes sociales, donde la acusaban de presuntamente ser la responsable del crimen.

Esto debido a que a inicios de 2025, B- King hizo una denuncia pública en donde responsabilizaba a su expareja sentimental en caso de que le ocurriera algo; sin embargo, ella aclaró en varias entrevistas que este tema se solucionó de manera privada.

"Que se siga haciendo justicia. En mis días más oscuros, he sabido esperar con paciencia y en silencio, confiando en que Dios y el tiempo muestren LA VERDAD", señaló en redes sociales.

Muchos fanáticos de Reyes le han expresado su apoyo luego de que se emitiera la noticia, pues conocen lo que este caso significó para ella en temas de salud mental.