Qué pasaría si Zambrano queda eliminado del 'Desafío' por complicaciones en su salud

El deportista olímpico se convirtió en uno de los grandes protagonistas del capítulo 84 del programa luego de que presentara problemas de salud. Ante este panorama, el equipo médico le pidió que se sometiera a un examen general para determinar el motivo de su malestar, por lo que le recomendaron quietud mientras identifican si se trata de una situación pasajera o si debería salir de La Ciudad de las Cajas para centrarse en su recuperación.

"Me pusieron una inyección, unas pastillas, me dijeron que me cuide. Me van a hacer un exámen de sangre para saber de dónde viene eso. Me preguntaron si me han picado mosquitos y les dije 'carajo, bastante'", señaló, generando risas en sus compañeros por la última parte teniendo en cuenta el clima de Tobia, Cundinamarca, y también las condiciones a las que están sometidos dentro del programa.

Qué pasaría si Zambrano sale del 'Desafío' por temas de salud

La regla general indica que el equipo médico deberá definir si el participante se encuentra apto para competir en el terreno de juego. Asimismo, determina que, en caso de que haya una eliminación por lesión o temas de salud, el concursante eliminado inmediatamente anterior, del mismo género, debe reincorporarse a la competencia.



Es necesario mencionar que los Súper Humanos que se encuentran en El Cubo de Eliminados son Eleazar y Valentina; por lo que el coach fitness tendría la posibilidad de regresar a Omega para seguir demostrando su talento en la arena y estar cada vez más cerca de poner su nombre en la copa de los vencedores.

Esta no sería la primera vez que sucede una situación similar en el programa este 2025. La primera vez ocurrió con Cami, quien presentó una lesión en la pierna luego del Box Rojo. Recientemente, pasó lo mismo con Juan, que se lastimó un dedo mientras competía en el Box Blanco. Los deportistas fueron reemplazados respectivamente por Sathya y Gio, que hicieron todo lo posible por hacer valer su segunda oportunidad en el formato.

