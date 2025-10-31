En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué pasaría si Zambrano queda eliminado del 'Desafío' por complicaciones en su salud

Qué pasaría si Zambrano queda eliminado del 'Desafío' por complicaciones en su salud

Durante el capítulo 84 del reality de los colombianos, el equipo médico le solicitó al Súper Humano que lo acompañara para practicarle algunos exámenes, noticia que preocupó a Omega.

Qué pasaría en el 'Desafío del Siglo XXI' si Zambrano abandona la competencia.
Qué pasaría en el 'Desafío del Siglo XXI' si Zambrano abandona la competencia.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad