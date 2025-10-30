En vivo
La Influencer
Zambrano le reprocha a Rata porque Omega perdió la prueba del 'Desafío': "Te faltó calle"

Zambrano le reprocha a Rata porque Omega perdió la prueba del 'Desafío': "Te faltó calle"

Cuando Omega regresó de la prueba de Sentencia y Servicios, hablaron sobre lo que pasó con el dominó. Por su parte, Zambrano le dijo a Rata si no podía mover los pies para lograr tumbar las fichas.

