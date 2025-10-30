Zambrano le reprocha a Rata porque Omega perdió la prueba del 'Desafío': "Te faltó calle"

En este capítulo del Desafío Siglo XXI, Omega y Gamma tuvieron un Box Azul muy reñido. Aunque hubo momentos de tensión, también las risas y la celebración no hicieron falta. Precisamente, el equipo liderado por Yudisa se llevó la victoria en la prueba de Sentencia y Servicios.

Qué le dijo Zambrano a Rata en el 'Desafío'

Cuando terminó la prueba, Katiuska le dijo a su equipo que no siempre se gana y que no estuvieron mal, pero que Gamma lo hizo mucho mejor que ellos. En ese instante, los victoriosos no pararon de celebrar y de sentirse muy felices porque no van a ir a Playa Baja. Posteriormente, hablaron con Andrea Serna y allí dialogaron cómo se sintieron al recibir una buena noticia.

Minutos después, todos se fueron para sus casas respectivas y allí Zambrano le preguntó a Rata por qué no tumbó el dominó con los pies y que "le faltó calle". Allí Katiuska volvió a hablar para decir que él no tenía la culpa, y que no se dieron las cosas.



Asimismo, recordaron que Gamma ya había jugado con dominó en el castigo, por lo cual, pudieron resolver mucho más rápido ese obstáculo. Aunque Omega no se opacó, sí quedaron tristes por no ganar, pero se sienten muy fuertes y tiene fe de que volverán a ganar

Mientras tanto, Gamma está en su momento más feliz, porque cuando llegaron a la casa a celebrar, jugaron un buen rato con las almohadas. Se divirtieron, porque lograron salir ilesos y sumar un triunfo más para el grupo.

