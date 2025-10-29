En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Gamma ya advirtió quién será su sentenciado en el 'Desafío': “Débil es el que no va a Muerte”

Gamma ya advirtió quién será su sentenciado en el 'Desafío': “Débil es el que no va a Muerte”

Después de que Gamma perdiera por una impactante ventaja en la prueba de Sentencia y Hambre, Potro dijo que la próxima vez que ellos ganaran debían enviarle el chaleco a Zambrano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad