Gamma ya advirtió quién será su sentenciado en el 'Desafío': “Débil es el que no va a Muerte”

Aunque Gamma quería darlo todo en la prueba de Sentencia y Hambre, no se dieron las cosas. Precisamente, Mencho se quedó en el obstáculo en donde tocaba tener buena puntería. Aunque tenía la fe y la intención de que su equipo ganara, cuando logró hacerlo, ya era tarde.

Cuando Andrea Serna confirmó que Omega había ganado, Gamma se reunió y Mencho se disculpó por lo que pasó. Entre todos hablaron del tema, por ejemplo, Gio le dijo que ya hay que pasar página, pero que a ella no se le da aire, a lo que la mujer respondió, que no era eso, sino la definición.



Qué dijo Potro de Zambrano

La Súper Humana destacó que la pista la hizo muy bien, pero que no sabe qué es lo que le está pasando, que siempre vuelve el mismo tema. A pesar de estar aburridos por esta situación, Potro quiso hablar de cómo será la movida si ellos llegan a ganar la siguiente prueba.

“Si ganamos, un chaleco de hombre va para Zambrano”, indicó. Frente a esto, Gio le pregunta la razón. A lo que él le dice: “porque todos llevamos de a cinco o cuatro Muertes. Trata a la gente de débil, y débil es el que no va a Muerte”, puntualizó.



Ahora bien, Gamma se debe preparar, porque en unos minutos les llevarán un chaleco para que una mujer se lo ponga. Está la incertidumbre de a quién se lo darán para saber cuál será la primera chica que lo portará en este ciclo. Hay que estar muy atento a cada detalle.

Ninguno quiere estar en riesgo, porque al estar sentenciado, es como tener un pie muy cerca a la eliminación. Nadie desea perderse la oportunidad de entrar en el Top 8 de los mejores participantes del Desafío Siglo XXI. Por lo cual, mientras unos están disfrutando del triunfo, otros están preocupados por lo que pueda pasar más adelante en el programa de los colombianos.

