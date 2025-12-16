Cuánto tiene el hijo de Juan Diego Vanegas: dijo ser experto en el llanto de bebés

En el capítulo 2 de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, el chef de Día a Día, Juan Diego Vanegas, hizo referencia a su rol como padre, lo que despertó la curiosidad de muchos televidentes, ya que no todos sabían que recientemente se había convertido en papá. Por eso, aquí te contamos los detalles.

El pasado 22 de septiembre, el reconocido chef, quien lleva varios años haciendo parte del equipo del programa matutino, compartió una emotiva noticia con sus seguidores en redes sociales: el nacimiento de su hijo. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una imagen acompañada del mensaje: “Bienvenido a casa, JMVM”. Actualmente, el bebé tiene poco más de dos meses de nacido.



Cómo se llama el hijo de Juan Diego Vanegas

Durante una emisión de Día a Día el 29 de julio, Juan Diego explicó que siempre ha sido muy cuidadoso con su vida personal, pues su prioridad es proteger a su familia de comentarios negativos. Por esa razón, decidió mantener este proceso en la mayor privacidad posible, aunque confesó que la llegada de su hijo era una alegría que sí quería compartir.



En medio de la emoción, el chef reveló que el nombre de su hijo es Juan Martín, una decisión que celebró junto a sus compañeros del programa.



Novia de Juan Diego Vanegas

En esa misma fecha, el chef vivió un momento inesperado en plena transmisión en vivo, cuando le mostraron un video enviado por su pareja sentimental. Su novia, Daniela, le dedicó un mensaje especial que lo tomó por sorpresa y conmovió tanto a él como a los televidentes.

