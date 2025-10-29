Manuela sacó millonaria suma del 'Desafío', pese a no cumplir la tarea de El Elegido

Este 29 de octubre, la atleta crossfit visitó el set de grabación de 'Día a Día' para hablar de los momentos más comentados que protagonizó en La Ciudad de las Cajas y para brindar su versión de cómo vivió la experiencia de estar en el programa de televisión poniendo a prueba sus propios límites.

Cuánta plata sacó Manuela del 'Desafío del Siglo XXI'

En medio de una conversación con Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz y Carlos Calero, la Súper Humana reveló que, por fortuna, salió del programa con una generosa suma de dinero; sin embargo, aseguró que lo mejor de haber estado allí fue tener la posibilidad de vivir la experiencia y cumplir uno de sus más grandes sueños.



"¿Y saliste con plata?", le preguntó Soto, a lo que ella contestó: "Sí, con 27 millones de pesos", contó.

Durante el encuentro también tuvo la posibilidad de reflexionar acerca de la vez que fue seleccionada como La Elegida del ciclo y debía enviar a todos sus compañeros a Playa Baja. A pesar de que tuvo intenciones de lograr esta tarea y salvarse de la Muerte, no lo hizo porque sabía que este era un no negociable para la escuadra.

Por haberse negado a realizar la misión, la joven se quedó sin diez millones de pesos, suma que obtienen aquellos que logran cumplir a cabalidad con las indicaciones puestas por la misma producción.

"Nosotros siempre que se reiniciaba cada ciclo llegamos a conversar sobre el tema de El Elegido y hablamos del tema que un castigo y Playa Baja no era negociable porque ya lo habíamos vivido y lamentablemente eso debilita mucho a todos (...) Alguna vez yo le dije a Valentina 'dejemos de mencionarlo porque si lo seguimos mencionando nos va a tocar', entonces como que dije las palabras mágicas y me tocó", les contó a los conductores del programa.

