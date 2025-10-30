Manuela, del 'Desafío', no quiere que Valentina vuelva con Lucho: opinó también de María C.

Con su salida de La Ciudad de las Cajas, la atleta de crossfit ha tenido la oportunidad de ponerse al día sobre lo que ocurrió en el programa de Caracol Televisión. Fue justamente gracias a Internet que se enteró de que Lucho se besó con María C. en El Cubo de Eliminados, a pesar de que sostenía un vínculo previo con la girardoteña.

En medio de una entrevista con ditu, Manuela se refirió al tema, aprovechando que se convirtió en una de las amigas más cercanas de Valentina.

"Yo no sé, realmente a mí sí me parece feo, yo escuché por ahí en unos clips que vi que ella decía como que a ella no le gustaba Lucho, entonces yo digo, si no te gustaba entonces uno para qué meterse ahí si sabía que él tenía su cosa con Valentina", contó en frente de las cámaras cuando le preguntaron qué opinaba de esta situación.



Posteriormente, aseguró que prefiere mantenerse alejada de la polémica, pero hizo énfasis en que estará pendiente de su amiga si la llega a necesitar cuando se entere de lo sucedido.

"Me mantengo al margen. Ojalá Valentina no caiga de nuevo. Esas son raspadas la verdad. Ahí estaré para que llore en mi hombro", comentó de forma jocosa.

¿Valentina y Lucho tenían una relación?

No. Desde el inicio del programa, Lucho despertó un interés por Valentina y le hablaba cuando estaban en diferentes casas (Alpha y Beta). Con la llegada de la joven a la casa morada, su cercanía fue mucho más evidente; sin embargo, la emprendedora quiso guardar un poco de distancia asegurando que había tenido malas experiencias en el amor.

Cuando el Súper Humano salió del programa, prometieron que se esperarían a conocerse mejor fuera de Tobia, Cundinamarca, para determinar de esta forma si había compatibilidad o si se trataba únicamente de un vínculo que se produjo por el encierro.

