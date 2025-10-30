En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Manuela, del 'Desafío', no quiere que Valentina vuelva con Lucho: opinó también de María C.

Manuela, del 'Desafío', no quiere que Valentina vuelva con Lucho: opinó también de María C.

La exreina de belleza y el modelo se besaron en El Cubo de Eliminados. Con la salida de Valentina del reality, muchos esperan conocer cómo reaccionará a este suceso.

Manuela reaccionó al "arrunchis" de María C. y Lucho en El Cubo de Eliminados del 'Desafío'.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

