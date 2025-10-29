Mencho sufrió en la prueba de Sentencia y Hambre; hasta Tina se compadeció en el 'Desafío'

En este ciclo 16 del Desafío Siglo XXI, los participantes quieren entregar todo de sí para no recibir el chaleco. Por lo cual, los equipos están más que preparados para no decaer y tener una etapa perfecta.

Mira también: Mamá de Manuela le lanzó pulla a Mencho por salvarse de la Muerte: "Me picaron la lengua"



Qué le pasó a Mencho en la prueba del 'Desafío'

En esta oportunidad, se lleva a cabo la prueba de Sentencia y Hambre que se desarrolla en el Box Blanco. Andrea Serna solicitó dos hombres y dos mujeres para realizar la pista. Como Gamma tiene a sus cuatro integrantes, ellos ahora deben ir a todos los enfrentamientos.

Del lado de Omega, aunque hubo discusión por saber quién iba a competir, quedaron los siguientes: Katiuska, Zambrano, Rosa y Rata. Todos llegaron con la mejor energía, para que en este ciclo puedan llegar a la etapa de los mejores ocho participantes de todo el reality.

Publicidad

Ahora bien, ya en terreno para competir. El primero en salir fue Potro, de Gamma, y a la par Rata, de Omega. Cada uno hizo la pista y cuando los dos llegaron a la meta, los siguientes salieron, que esta ocasión fueron Mencho y Rosa. Ninguna se cayó e hizo lo mejor hasta ubicarse en el lado de la definición.

Allí debían lanzar una pelota en una de las cestas que había en el suelo. Rosa, no se demoró, porque lo hizo en pocos intentos, mientras que Mencho sí sufrió bastante. Desde la casa Omega, Tina sentía mucho que su compañera llevara tanto tiempo intentando obtener buena puntería. Por otra parte, Gio le decía cómo hacer el punto, pero ella no podía.

Publicidad

Mira también: Mencho habló a espaldas de Yudisa en el 'Desafío' y criticó su capitanía: "Está siendo muy niña"

Mientras Mencho volvía, bajaba escaleras para recoger la pelota, e intentaba encestar, Gio, Potro y Yudisa, le daban ánimo, a pesar de ver cómo Omega seguía avanzando poco a poco, y que ellos seguían en su segunda ronda. Además, Tina también destacó que su compañera debía estar muy cansada de volver y volver a hacer lo mismo por tanto tiempo.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.