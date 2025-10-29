En vivo
La Influencer
Desafío Siglo XXI

Mencho sufrió en la prueba de Sentencia y Hambre; hasta Tina se compadeció en el 'Desafío'

Los participantes se enfrentaron en el Box Blanco, pero cuando fue el turno de Mencho, sufrió porque no podía encestar el balón. Aunque su equipo la animaba, se le dificultó.

